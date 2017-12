AJUTOR I s-a făcut milă de o femeie pentru că nu avea bani să îşi întreţină familia, iar în schimbul ajutorului acordat a fost jefuită. Liliana Ibrahim, din Constanţa, a trăit, în urmă cu aproape o săptămână, pe pielea ei, proverbul românesc „pe cine nu laşi să moară nu te lasă să trăieşti“. „Am cunoscut-o pe Maria Teslaru, de 43 de ani, în urmă cu un an. Mi-a prezentat-o o prietenă să mă ajute la treburile gospodăreşti. Ştiam că are probleme financiare, că soţul ei e la puşcărie şi că fiica ei, de 17 ani, are un copil 10 luni. Miercurea trecută m-a sunat şi mi-a zis că fata a plecat de acasă şi că nu are bani să îi cumpere nepotului de mâncare. Mi-a spus că i-a dat pâine înmuiată în apă. Mi s-a făcut milă şi i-am zis să ia taxiul şi să vină la mine că îi plătesc eu cursa şi o s-o ajut“, a povestit Liliana Ibrahim, femeia păgubită. Impresionată de starea în care se afla copilul, femeia a trimis-o pe menajeră să cumpere mâncare şi lapte. „După ce s-a întors, i-am dat copilului să mănânce, iar acesta a adormit. Atunci ea mi-a spus că, dacă tot a venit, o să facă puţin curat. Eu i-am zis că o lipsesc 10 minute şi am plecat să plătesc o factură. Nici nu mi-am luat cheile de acasă. Când m-am întors nu mi-a răspuns nimeni la interfon, aşa că am sunat la o vecină să îmi deschidă uşa“, a declarat Liliana Ibrahim.

AMENINŢĂRI „Când am ajuns în faţa apartamentului, uşa era deschisă. M-am dus direct la şifonierul în care ţineam într-un plic, ascuns printre haine, 60.000 de lei. Banii nu mai erau“, spune Liliana Ibrahim. Pentru a-şi recupera banii, femeia s-a urcat în maşină şi s-a dus acasă la Maria Teslaru. Acolo, mama menajerei i-a spus păgubitei că nu ştie unde sunt nici fiica şi nici nepoata ei. „Am chemat poliţia. Au luat amprente şi ce probe au mai găsit prin casă. Am început să o caut pe fiica menajerei şi după câteva zile, ajutată de poliţişti, am reuşit să o găsesc. În telefonul mobil al acesteia, poliţiştii au găsit un mesaj primit de la mama ei care confirma furtul: „Mă caută poliţia. Vino să iei copilul. Sunt la hotel Milion, am furat 60.000 de lei de la arăboaică“. Când poliţiştii au ajuns la hotel au găsit în camera pe care şi-o luase Maria Teslaru plicul în care eu pusesem banii. Poliţiştii mi-au spus că este recidivistă şi că ea obişnuia să lucreze ca ospătară pe litoral şi să fugă cu banii din încasări. După acest episod, fiica ei mi-a trimis un mesaj din partea Mariei, în care aceasta mă ameninţa că dacă o mai caut o să folosească banii furaţi ca să plătească pe cineva şi o să o păţesc“, a povestit Liliana Ibrahim. Poliţiştii spun că, în prezent, fac cercetări pentru a da de urma Mariei Teslaru, care este de negăsit. „Ştim cine este autorul furtului. Cazul este în lucru şi avem în desfăşurare mai multe operaţiuni pentru a da de urma autorului. La scurt timp de la comiterea acestui furt, persoana a fugit şi nu a mai revenit la domiciliu“, a declarat cms. şef Costel Stamat, adjunctul şefului Secţiei 2 de Poliţie.