La Judecătoria Constanţa a avut loc, vineri, primul şi ultimul termen al procesului în care Adrian Ştefanian, de 27 de ani, fiul fostului poliţist Emanuel Ştefanian, este acuzat de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Tânărul este arestat de la sfârşitul lunii martie, după ce l-a ameninţat şi şicanat în trafic pe judecătorul Ciprian Coadă. Ieri, Ştefanian a recunoscut în faţa completului de judecată acuzaţiile aduse de procurori şi a cerut să fie judecat conform legii micii reforme, beneficiind astfel de reducerea cu o treime a pedepsei. ”Am urinat în public şi apoi mi-am expus organele genitale în scopul insultării părţii vătămate. Ulterior am produs scandal în zona barierei Poarta 1 şi am avut manifestări agresive, ameninţând partea vătămată cu acte de violenţă după ce cu puţin timp înainte am şicanat-o în trafic cu maşina”, a declarat Ştefanian, vineri, în instanţă. Avocatul tânărului a depus la dosar acte care dovedesc că Ştefanian are studii superioare şi provine dintr-o familie de intelectuali. De asemenea, în apărarea lui, Ştefanian a declarat că era într-o depresie în urma unui deces pe care l-a avut în familie şi acesta ar fi motivul pentru care a reacţionat violent. “Am greşit, iar greşeala se plăteşte. Îi cer mii şi mii de scuze domnului Coadă. A fost pur şi simplu o chestie de moment”, a mai spus Ştefanian. “Mă bucur că în acest moment inculpatul a conştientizat şi regretă săvârşirea infracţiunii. Sper că îşi dă seama câtă suferinţă a adus familiei sale în urma acestui incident, ca de altfel şi familiei mele. Mă felicit că am avut inspiraţia de a-l atrage în locul respectiv pentru a putea evita o tragedie. Sper să fie o lecţie pentru domnia sa. Ceea ce mă intrigă e lipsa de reacţie a organelor de poliţie care au venit la faţa locului. Nu este normal să asistăm la evenimente de acest gen în Constanţa”, a declarat victima incidentului, judecătorul Ciprian Coadă. Procurorul de şedinţă a cerut ca Ştefanian să fie condamnat la pedeapsa închisorii cu executare. În schimb, avocatul Crum Gheorghiu, apărătorul lui Ştefanian, a solicitat pentru clientul său o pedeapsă către mimimul prevăzut de lege.

„TE OMOR, GABORE !” Incidentul a avut loc pe 20 martie, în jurul orei 19.30, în Constanţa. Potrivit anchetatorilor, judecătorul se deplasa pe Aleea Portului, iar la un moment dat a oprit maşina pentru a arunca ceva la un coş de gunoi. Atunci, el a văzut un tânăr care urina lângă pubelă. Dezgustat de gestul acestuia, judecătorul „i-a bătut obrazul”, şi a urcat în maşină. Gestul său însă l-a enervat pe individ, care a pornit în urmărirea maşinii magistratului. El l-a şicanat în trafic până la Poarta 1, unde judecătorul a cerut ajutor agenţilor de pază de la bariere. Ştefanian a oprit şi el maşina, a coborât şi s-a îndreptat glonţ către autoturismul judecătorului continuând să-l înjure şi să-l ameninţe cu moartea, strigând: “Te omor, gabore!”. Mai mult, Ştefanian a deschis portiera maşinii judecătorului pentru a-l lovi, însă a fost oprit de un agent de pază. Judecătorul a cerut ajutor la 112, iar cazul a fost preluat de subofiţerul Florin Elefteriu, căruia magistratul i-a cerut să-i stabilească alcoolemia suspectului. Poliţistul l-a ignorat şi l-a lăsat pe agresor să plece.