„Am înlocuit monopolul de stat cu unul privat!”

CRITICI DURE Orice student la economie ştie că într-o perioadă de criză nu se majorează taxele şi impozitele; creşterea TVA la 24% şi tăierea salariilor cu 25% nu puteau aduce creşterea PIB-ului şi totuşi au fost acceptate de FMI, a declarat ieri vicepreşedintele PNL Dan Radu Ruşanu, la începutul discuţiilor cu delegaţia Fondului Monetar Internaţional. El a criticat dur FMI pentru măsurile de privatizare propuse şi pentru modul în care s-a derulat precedentul acord: „Noi am mai făcut privatizări, să nu spun sub presiunea, sub influenţa instituţiilor financiare internaţionale, dar nu au fost deloc avantajoase. Cu toate că se ştie că statul este cel mai prost administrator, noi am făcut privatizări, dar nu s-au făcut investiţiile promise. La gaze, spre exemplu, unde avem Gaz de France şi E.ON, nu s-a investit nimic. Serviciile sunt la fel de proaste ca înainte, când erau la stat, pentru că străinii au sacrificat investiţiile şi calitatea serviciilor pentru profituri uriaşe (au fost creşteri cu două cifre). Am înlocuit monopolul de stat cu cel privat. Ca o ironie, monopolul este tot al unor companii cu capital de stat”. Vicepreşedintele PNL a mai spus că limitările bugetare impuse de instituţiile financiare internaţionale pentru 2013 nu sunt menite să readucă creşterea economică în România, în condiţiile în care „ajustarea deficitului faţă de anul trecut este mult prea mare pentru condiţiile actuale”. În replică, şeful misiunii de evaluare a FMI, Erik de Vrijer, vizibil iritat de modul în care au început discuţiile, a spus că afirmaţiile lui Ruşanu sunt false şi a cerut presei să iasă din sală.

PRIVATIZĂRI PE BANDĂ Lucrurile au decurs apoi fără alte incidente similare. La finalul negocierilor, premierul Victor Ponta a anunţat că FMI a agreat în principiu extinderea cu două luni a acordului curent, statul având timp acum să se ocupe de câteva angajamente întârziate din cauza tensiunilor electorale din 2012. „Eu am cerut extinderea, pentru a finaliza partea de reforme structurale şi pentru a nu mai face totul în grabă, ca la Oltchim. Se finalizează listarea Transgaz, se avansează procedura de restructurare la Oltchim ( e posibil să avem discuţii pentru o nouă licitaţie) şi se începe procedura pentru CFR Marfă. Dacă finalizăm cu bine acordul, începem imediat negocierile pentru o nouă înţelegere de tip preventiv”, a spus Ponta. Mai exact, Guvernul s-a angajat să publice anunţul de privatizare a CFR Marfă în martie 2013 şi să semneze contractul de vânzare a unui pachet majoritar de acţiuni până la jumătatea lui mai, tranzacţia urmând să fie încheiată atunci când „toate condiţiile vor fi îndeplinite”, a precizat Ponta. Guvernul va vinde participaţii deţinute de stat la companii strategice din domeniile energiei şi transporturilor, inclusiv Transgaz (15%), Romgaz (10%), Hidroelectrica (10%), Nuclearelectrica (10%), Oltchim (privatizare integrală), Tarom (20%), Electrica Furnizare şi cele trei companii de distribuţie ale Electrica (participaţii majoritare). Nu în ultimul rând, reducerea TVA la 9% pentru pâine ar putea fi aplicată de la 1 iulie ca proiect-pilot, dacă veniturile bugetare vor creşte asfel încât să acopere deficitul de 200 milioane lei generat de această decizie, a mai spus premierul.