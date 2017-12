Am intrat în noul an bisericesc. Ce se va întâmpla!

06:54:32 / 01 Septembrie 2015

Presăm presa... !

INTERVIU cu omul din spatele afacerii cu Arsenie Boca: Toate secretele sunt dezvăluite 28.08.2015 ...După mult timp în care a fost învăluit în mister, cel mai de succes brand din marcomul romanesc iese la suprafață pentru un interviu. Aurel „Aur” Platnic este omul din spatele afacerii cu Arsenie Boca. El povestește toate secretele și strategia construirii brandului Arsenie Boca. ”Managementul acestui brand este o responsabilitate uriașă pe umerii agenției din care fac parte, însă reușesc prin eforturi sporite, productivitate si profesionalism să duc crucea acestui brand in spate. Succesul pentru mine este o zi în care reușesc să ajut cel puțin un fan al brandului nostru. Este o zi în care reușesc să mă dedic 110% și, nu în ultimul rând, să ofer mereu ceva în plus, ceva care să sporeasă atât valoarea brandului cât și a agenției din care fac parte. B.O.R. este un client relativ nou al agențiilor, cu un produs clasic, tradițional dacă vrei, care nu a avut niciodată nevoie de publicitate. Au venit la noi pentru un redesign. Trebuie sa intelegeți că Dumnezeu, Iisus, Sf. Duh sunt campanii puternice, de încredere, dar publicul de azi are nevoie de ceva mai mult, de o figură mai accesibilă, down to earth. Acesta este Arsenie Boca, care pur și simplu a explodat în social media. Oamenii de marketing trebuie să înțeleagă că în 2015 nu te mai poți raporta la impactul cu consumatorul prin date și metrici, ci prin empatie și comunicare. There’s no more B2B or B2C, there’s H2H – Human to Human! Trebuie să găsești nișa care nu este satisfăcută, acea nevoie a publicului de care nici acesta nu este conștient. Apoi a fost destul de straight forward: logoul de tip Eminescu, o singură fotografie cu Arsenie Boca care circulă pe toate canalele. Un push de tip trinket, breloace, calendare, magneți și tot felul de suveniruri, după care minunile au început să vină singure. Totul a mers în paralel cu dezvoltarea și extinderea activității PARCULUI DE DISTRACȚII MĂNĂSTIREA PRISLOP. Brandul este pur și simplu suficient de bun încât să meargă singur, oricum regula noastră este să crezi în brandul tău, iar în Arsenie Boca este ușor să crezi! Iisus a fost printre primii advertiseri: Eu, cu mijloacele mele modeste, îi continui munca de a apropia lumea de Biserică. Iisus era cool, era nou, tânăr și energic. Dar mai mult, era înțelegător și abordabil. În acest fel a dus cea mai de succes campanie de P.R. și brand awareness din istoria cunoscută! Eu încerc, în cel mai modest fel, doar să-i calc pe urme. Noi am decis să ne axăm și să comunicăm cu o categorie în mare parte ignorată; targetul de vârstă 35– 65+. Știm că la prima vedere nu pare un target tocmai definit, însă am fost anunțați recent că în Q2 am crescut în market share cu peste 11%.”