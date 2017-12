„Am la Guvern angajaţi care câştigă de trei ori cât mine“

Premierul Victor Ponta a declarat că la Secretariatul General al Guvernului (SGG) sunt persoane care au salariii mult mai mari decât al său. „Nu se poate să am angajaţi care câştigă de trei ori cât mine. Nu are sens, nu are logică. Poate muncesc mai mult, dar, în viziunea acelei reforme a salarizării în administraţie, salariile mari pot să scadă, cum salariile mici trebuie să crească”, a spus Ponta. El a arătat că viitorul proiect al salarizării bugetarilor ar putea conduce la scăderea remuneraţiilor. Premierul a adăugat că legea salarizării trebuie să fie gata în toamnă pentru a fi luată în considerare la construcţia bugetului pe 2014.