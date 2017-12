“Am mari reţineri faţă de cei care fac controale în sistemul medical”

Preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), prof. dr. Vasile Astărăstoae, a declarat, ieri, că are mari reţineri în ceea ce îi priveşte pe cei care fac controale în sistemul medical, mai ales când se uită la CV-urile acestora. \"Am mari reţineri faţă de cei care fac controale când mă uit la CV-ul lor. Am mari reţineri în ce priveşte Corpul de Control al primului-ministru, când descoperă că marea problemă a sistemului de sănătate este profesorul Molnar Geza, că acesta ar fi incompatibil şi că ar trebui să fie trimis la ANI\", a spus reprezentantul CMR, prezent la o dezbatere pe teme de sănătate. El a criticat absenţa unei coerenţe în sistemul medical şi a susţinut că în România concurenţa depăşeşte limitele uneia loiale. De asemenea, prof. dr. Vasile Astărăstoae a apreciat că alocarea unor fonduri mici din PIB pentru sănătate nu reflectă că acest domeniu este o prioritate. \"Alocarea ca procent din PIB către sănătate, adunând fondurile publice şi cele private, e la jumătate din media europeană. Nu poţi să spui că sănătatea este prioritate, întrucât acest lucru nu se reflectă în fondurile alocate\", a afirmat medicul. În opinia acestuia, în sistemul de sănătate există interese legitime şi mai puţin legitime. Amintim că, la începutul lunii noiembrie, Corpul de Control al primului-ministru a anunţat că va sesiza Direcţia Naţională Anticorupţie în privinţa unor posibile fapte de natură penală care au fost constatate în cadrul unei acţiuni de verificare privind activitatea Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate (CNAS). Potrivit unui comunicat al Guvernului emis la acea dată, din cauza modului defectuos în care reprezentanţii CNAS şi ai Ministerului Sănătăţii şi-au exercitat atribuţiile de serviciu privind realizarea unei evidenţe a plătitorilor contribuţiei trimestriale, nu au fost încasate venituri în sumă totală de 189.763.842 lei, reprezentând contribuţii trimestriale aferente perioadei trimestrul IV 2009 - trimestrul III 2010. Suma constituie pagubă la bugetul statului, prin bugetul Ministerului Sănătăţii. De asemenea, Corpul de Control a anunţat că va sesiza Agenţia Naţională de Integritate în cazul lui Molnar Geza, care, în perioada 25.03.2011-31.03.2012, a fost atât membru în Consiliul de Administraţie al CNAS, cât şi în Consiliul de Administraţie al SC Antibiotice SA Iaşi, în acest fel fiind \'\'încălcată norma imperativă din art. 310, alin. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, ce interzice membrilor CA al CNAS să deţină funcţii în cadrul societăţilor comerciale cu profil farmaceutic\'\'.