Preşedintele suspendat Traian Băsescu se laudă că are o campanie electorală ieftină. Băsescu a comentat acuzaţiile pe care i le-a adus premierul Victor Ponta în privinţa modului de finanţare a campaniei sale. \"Conform legii, am deschis un cont în care s-au făcut deja depuneri. Pot să vă spun că am o campanie extrem de ieftină care în principal este susţinută de PDL, în conturile mele nefiind sursele necesare susţinerii unei campanii\", a declarat Băsescu. Premierul Victor Ponta a declarat, sâmbătă, la Sibiu, că îl suspectează pe preşedintele suspendat de faptul că \"şi în 2009, dar şi acum, are surse ilegale pentru campania electorală\", afirmând că este datoria autorităţilor statului să elucideze acest aspect. (M.D.)