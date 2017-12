„Am pariat pe scenariul „#Selfie” de la început” (I)

Olimpia Melinte este una dintre cele mai în vogă actriţe românce de film ale momentului. O tânără interesantă şi frumoasă, înzestrată cu potenţial şi şarm, Olimpia a avut, până la vârsta de 27 de ani, roluri principale în cinci lungmetraje româneşti şi europene. Rolurile care au lansat-o au fost cele din filmele „Cele ce plutesc”, în regia lui Mircea Daneliuc, şi „Draft 7”, în regia Luizei Pârvu. Printre titlurile importante din filmografia ei se regăsesc: „Şapte fapte de milostenie / Sette opere di misericordia”, o coproducţie Italia-Franţa-România, şi „Canibal” (Spania-Franţa-România), care a avut premiera internaţională la prestigioasele festivaluri de film de la Toronto şi San Sebastian. În 2014, Olimpia a fost nominalizată la Premiile Goya, echivalentul spaniol al Oscarurilor, la categoria „Revelaţia anului“, pentru dublul rol din filmul „Canibal”.

Artista a fost, recent, la Constanţa, împreună cu colegii ei din echipa filmului „#Selfie”. Cu această ocazie, Olimpia Melinte a oferit cotidianului „Telegraf” un interviu în exclusivitate, în care a povestit despre experienţele ei din lumea filmului, interviu din care vom publica, mâine, cea de-a doua parte.

Reporter (R.): Vă aşteptaţi ca filmul „#Selfie” să aibă un asemenea succes?

Olimpia Melinte (O.M.): Da, mă aşteptam, pentru că am format o echipă minunată. Eu am pariat pe scenariul ăsta de la început, de când Cristina Iacob mi-a propus rolul şi am început să dau casting pentru film. Am ştiut că nu are cum să iasă decât o comedie foarte bună, mai ales că e o distribuţie foarte bună şi 99% din personaje sunt interpretate de actori.

(R.): Povestiţi-ne despre eforturile pe care le-aţi depus pe parcursul filmărilor.

(O.M.): Eu m-am îngrăşat cu zece kilograme pentru rolul acesta şi apoi m-am reîntors la kilogramele mele, pentru că era cazul să redevin... ce am fost. Vlad Logigan (George), de asemenea, a învăţat să facă trucuri de magie, aşa că efortul a fost colectiv. Sigur, pe lângă repetiţiile care şi-au pus amprenta, a fost şi aventura de la mare, care nu a însemnat numai distracţie şi voie bună, ci şi multă oboseală.

R.: Care a fost cea mai comică ipostază în care v-aţi aflat?

O.M.: O fază dintre cele mai amuzante este clipa în care Crina Semciuc (Yasmine) e la volanul maşinii şi trebuie să aibă loc un accident minor şi ea, în loc să se oprească în timp util, să nu lovească maşina din faţă, o loveşte din plin! Pentru ea a fost stresant, pentru noi ceilalţi a fost foarte amuzant. Din fericire, n-a păţit nimeni nimic. (va urma)