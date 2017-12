“Am primit o lecţie de handbal“

Chiar dacă a pierdut joi seară, scor 32-37, duelul din deplasare cu Chekhovskie Medvedi, din etapa a 6-a a Grupei A din Liga Campionilor, HCM Constanţa a lăsat o impresie excelentă celor aproximativ 2.000 de spectatori prezenţi la meci, dar mai ales adversarilor din această partidă. Cele mai frumoase cuvinte de laudă la adresa formaţiei constănţene le-a avut chiar antrenorul Vladimir Maksimov, practic cel mai important tehnician din istoria handbalului sovietic. Maksimov are în palmares un titlu olimpic ca jucător în 1976 la Montreal, apoi ca antrenor a naţionalei Rusiei a cucerit tot ce se putea: titlul olimpic în 2000, bronz la JO din 2004, titlul mondial în 1992 şi 1997, argint la CM din 1999, titlul european în 1996, argint la CE din 1994 şi 2000, ca să amintim doar câteva dintre realizările unuia dintre cei mai valoroşi tehnicieni din istoria handbalului. Iar când Maksimov apreciază ca foarte bună evoluţia HCM-ului, nu pot exista decât motive de mândrie şi de speranţă că formaţia de la ţărmul mării poate fi de la un an la altul o echipă tot mai de temut pentru forţele handbalului mondial. “Pentru echipa mea a fost o lecţie de handbal. Îmi avertizasem jucătorii să nu trateze cu uşurinţă partida, pentru că aveau exemplul celor de la Montpellier, care pierduseră în faţa Constanţei după ce conduseseră chiar şi cu opt goluri. Nu există nicio garanţie că poţi învinge pe teren propriu, chiar dacă în deplasare te-ai impus cu şase goluri (n.r. - 28-22 pentru Medvedi, la Buzău, în etapa a 5-a). Să-ţi subestimezi adversarul în Liga Campionilor este o foarte mare greşeală, iar HCM ne-ar fi putut învinge, pentru că a jucat cu foarte multă ambiţie şi determinare“, a afirmat Maksimov la finalul întâlnirii de la Chekhov. Antrenorul secund al echipei noastre, Eden Hairi, a pus înfrângerea pe seama oboselii acumulate în partea secundă. “A fost o partidă în care spectacolul cred că nu a lipsit absolut deloc şi cei prezenţi au avut parte de un handbal de calitate. După pauză nu am reuşit din păcate să mai menţinem ritmul şi am făcut mai multe greşeli, pe care un adversar cu experienţa lui Medvedi le-a fructificat de fiecare dată“. Autor a 9 goluri la Chekhov, Laurenţiu Toma este acum pe locul 2 în clasamentul golgeterilor Ligii Campionilor, cu 41 de reuşite, prima poziţie fiind ocupată de sârbul Rastko Stojkovic, de la Vive Kielce, cu 43 de goluri. Delegaţia constănţeană a revenit de la Chekhov vineri noapte, urmând ca sâmbătă să reia pregătirea pentru partida de campionat, din etapa a 9-a, cu Ştiinţa Bacău, pe care o va disputa, marţi, de la ora 11.00, la Sala Sporturilor.