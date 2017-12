Am putea avea 4.000 de kilometri de autostradă

În următorii 13 ani, România ar putea avea 4.000 de kilometri de autostradă. Acest lucru se va putea împlini doar dacă guvernele viitoare vor lua în seamă un proiect al deputatului PNL Relu Fenechiu, care propune construirea, prin parteneriat public-privat, a 4.000 de kilometri de autostradă până în 2027. „De 20 de ani ne plângem că România nu are autostrăzi. De 12 ani eu studiez cum s-ar putea face autostrăzi în România. Cred că am găsit o soluţie fezabilă, care are şi o programare eficientă, dar şi surse financiare: parteneriatul public-privat la care Guvernul asigură plăţile de disponibilitate”, a spus Fenechiu. Întrebat de ce nu a aplicat acest proiect când a fost ministru al Transporturilor, Fenechiu a precizat: „Nu am apucat”. Legat de acest proiect, preşedintele PNL, Crin Antonescu, a spus că iniţiativa nu a fost supusă votului Delegaţiei Permanente a PNL de vineri, dar crede că este un proiect interesant şi serios, care poate fi propus dezbaterii publice. „E un proiect de mare amploare, destinat ca pe durată lungă să atace una dintre temele pe care PNL le consideră prioritare pentru România”, a spus Antonescu.