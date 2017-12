Am putea avea facturi mai mici la apă

Multe staţii de epurare din statele riverane Mării Negre au nevoie de modernizări pentru a se putea conforma directivelor UE. Din păcate, în multe cazuri, aceste modernizări sunt făcute fără folosirea unei strategii care să conducă la o îmbunătățire sustenabilă, cu costuri reduse și eficiență maximă. Tocmai de aceea, în 2014 a fost demarat proiectul „Strategia de îmbunătăţire continuă a eficienţei staţiilor de epurare a apelor reziduale din statele riverane Mării Negre” (CISWastewater), care a dezvoltat un parteneriat puternic, astfel încât să aibă loc îmbunătăţiri semnificative în managementul staţiilor de epurare. În cadrul acestui proiect a fost analizată situaţia staţiilor de epurare din Georgia, Bulgaria și România, dar şi din alte 3 ţări conectate cu regiunea Mării Negre - Republica Moldova, Armenia și Georgia, cu scopul de a stabili cea mai bună abordare pentru managementul apelor uzate, iar SC RAJA SA Constanța este unul din partenerii implicați. ”În zona Mării Negre am modernizat toate cele 4 stații de epurare (Mangalia, Eforie, Constanța Sud și Constanța Nord). Ele funcționează impecabil, însă trebuie să ai și o strategie, iar acest proiect ne ajută foarte mult”, a subliniat directorul general adjunct al RAJA, Aurel Presură.

”AM REUȘIT SĂ REDUCEM CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICĂ CU APROXIMATIV 15%” În urma implementării proiectului CISWastewater, RAJA a reușit să reducă considerabil consumul de energie. La stația de epurare din Cernavodă, rezultatele s-au văzut imediat. ”Am reușit să reducem consumul de energie electrică cu aproximativ 15%, dar și cantitatea de nămol. Peste tot sunt probleme cu cantitățile de nămol, care sunt de ordinul sutelor de tone pe zi”, a precizat Presură. Totodată, mediul înconjurător este protejat, iar pe viitor locuitorii ar putea plăti mai puțin la factura de apă. ”O stație de epurare mai eficientă se traduce și în costuri energetice mai scăzute pe factura utilizatorilor, la final. Poluarea va fi mai redusă în toată zona costieră. Preîntâmpinăm apariția unor boli, atunci când oamenii fac baie în mare. Totodată, apar pești noi”, a spus managerul de proiect, Cristina Silvestru.

Cu alte cuvinte, vom avea o mare mai curată. ”Reușim să eliminăm orice descărcare necontrolată în mare. Au fost, de la 2 Mai la Năvodari, o grămadă de conducte care erau ascunse și trecea apa menajeră fără să treacă printr-o stație de epurare”, a declarat directorul general adjunct al RAJA. Proiectul CISWastewater, în valoare de 455.380 euro, a fost finanțat în proporție de 90% din fonduri europene în cadrul Programului Operaţional Comun - Bazinul Mării Negre. Coordonatorul proiectului esteInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI București, iar parteneri alături de SC RAJA SA sunt Black Sea Centre of Excellence (BSCE) - Bulgaria, European Regional Framework for Co-operation (ERFC) - Grecia, Yerevan State University (YSU) - Republica Armenia, State University of Moldova (SUM) - Republica Moldova și International Centre for Social Research and Policy Analysis (ICSRPA) - Georgia.Potrivit managerului de proiect, a doua ediție a Programului Operaţional Comun - Bazinul Mării Negre, care se va lansa anul viitor, va include, printre țările participante, și Rusia.