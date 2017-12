“Am regăsit atmosfera bună pe care o ştiam la HCM”

Reîntors la HCM după un exil de doi ani în prima ligă germană, la Frisch Auf! Goppingen, Silviu Băiceanu este una dintre cele cinci achiziţii constănţene ale verii. Readaptarea la HCM n-a fost dificilă pentru pivotul crescut şi format la Constanţa, Băiceanu regăsind la echipă pe mulţi dintre jucătorii care apărau culorile HCM-ului şi în urmă cu două sezoane. “Primul cantonament al verii, cel pe care l-am întreprins la Bistriţa, a fost cel mai dificil pentru că s-a lucrat foarte mult din punct de vedere fizic. Am regăsit aceeaşi atmosferă bună, pe care, de altfel, o cunoşteam”, a declarat Băiceanu. HCM a susţinut deja trei teste în noua formulă. Două au fost cu Dunaferr SE (21-25 şi 25-23), reprezentanta Ungariei în Cupa Cupelor, şi unul împotriva lui HSG 94 Kahl (44-19), formaţie germană de liga a III-a. Primele două teste s-au disputat în Ungaria, iar următorul în Germania, unde HCM va mai rămîne pînă pe 11 august. “Echipa este tînără şi are potenţial. Prin aceste meciuri de verificare vrem să ridicăm potenţialul echipei la un nivel cît mai ridicat”, a completat Băiceanu. Vara trecută, HCM s-a pregătit în Germania, la Goppingen, la invitaţia fostei echipe a lui Silviu, Frisch Auf. Fiind accidentat vara trecută, Băiceanu a putut urmări mai multe jocuri ale HCM-ului în urmă cu un an, inclusiv cel dintre FA Goppingen şi HCM. “Nu pot să spun dacă HCM este mai puternică acum decît anul trecut. Ceea ce este foarte bine acum este faptul că sîntem cîte doi sau trei jucători de valoare pe fiecare post şi există o concurenţă acerbă pentru titularizare. Prin meciurile de verificare ce vor urma în această vară se vor închega şi relaţiile de joc, iar adevărata faţă a HCM-ului o vom putea vedea începînd cu prima etapă a sezonului Ligii Naţionale”, a adăugat pivotul constănţean.

A “picat” amicalul cu TV Kirchzell

În această seară, HCM ar fi trebuit să susţină un meci de verificare în compania formaţiei germane de liga a III-a TV Kirchzell. Germanii au renunţat la meci în ultimul moment, astfel că jucătorii HCM-ului îşi vor continua programul normal de pregătire, cu două antrenamente zilnice. În aceste condiţii, meciurile de verificare cu Kadetten Schaffhausen (vicecampioana Elveţiei, participantă în Cupa Cupelor) şi HSG Wetzlar (prima ligă germană) vor fi ultimele două teste ale HCM-ului în stagiul de pregătire din Germania. “Meciurile din finalul cantonamentului german sînt şi cele mai puternice. Începînd cu aceste meciuri sper să începem să arătăm ca o adevărată echipă”, a declarat Băiceanu.

De la Wenighosbach (Germania),