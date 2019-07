Am rupt gura târgului UE cu producția-record de porumb!

INVITAȚIE LA CÂMP Producţiile de porumb obţinute de România în 2017 şi 2018 sunt reale, iar acest lucru a fost transmis în această săptămână în răspunsul formulat Comisiei Europene, a declarat, pentru agerpres.ro, ministrul Agriculturii, Petre Daea, adăugând că îi invită pe toţi cei care au dubii asupra acestui aspect să vină la recoltat de porumb să vadă cât se obţine. Comisia Europeană (CE) a cerut recent României să-şi revizuiască cifrele privind producţiile de porumb obţinute în 2017 şi 2018 - „Există discuţii regulate cu toate statele membre pentru colectarea datelor de producţie în vederea realizării bilanţurilor privind producţia de cereale a Uniunii Europene, iar în cazul României s-a cerut în cadrul acestui exerciţiu de rutină să revizuiască cifrele de producţie pentru recolta de porumb din 2017 şi 2018“. În ceea ce priveşte modul de raportare a producţiilor obţinute la nivel naţional, ministrul Agriculturii a explicat că cifrele sunt culese direct de la fermieri, care sunt chestionaţi de două ori pe an cu privire la suprafaţa cultivată şi la producţiile obţinute la hectar pe baza a două formulare (AGR 2A şi AGR 2B) - „AGR 2B se face în toamnă şi acolo se înscriu producţiile obţinute pe suprafeţele declarate până la 15 iunie. Deci toate informaţiile privind producţiile din România sunt pe dări de seamă statistice, luate sub semnătură de la producătorii din România. Nu este vorba de estimări“. Cele două formulare se completează atât de producătorii mari, cât şi de către cei mai mici, care deţin suprafeţe importante pe care le cultivă cu porumb pentru hrana animalelor din gospodăriile proprii, respectiv pentru autoconsum. Daea a subliniat că în solicitarea Comisiei Europene de revizuire a producţiei porumb se făcea referire la anumite estimări, dar în perioada de vegetaţie a culturii agricole. Aceste estimări arătau că producţia de porumb din 2018 ar putea ajunge la circa 14 milioane tone, însă, la finalul recoltatului, România a raportat o producţie de 18 milioane tone de porumb, ocupând primul loc în Uniunea Europeană.

DAR UITE CĂ SE POATE De altfel, Asociaţia Producătorilor de Porumb din România a evidenţiat faptul că în cazul utilizării hibrizilor performanţi se poate obţine o creştere a producţiei totale de peste 26,2%. Exemplificând, anul trecut în judeţul Brăila, la producţia medie de porumb, datele Institutului Național de Statistică au arătat 8.177 kg/ha, iar prin testarea hibrizilor respectivi media a fost cuprinsă între 12.600 şi 13.500 kg/ha, conform asociaţiei. Astfel de producţii s-au obţinut nu numai în judeţul Brăila, ci şi în Constanţa, Ialomiţa, Teleorman, Dolj şi Olt. De asemenea, pentru a susţine veridicitatea cifrelor anunţate, Daea a spus şi că porumbul este unul dintre produsele cele mai importante la export - „Se poate constata că exportul de porumb în România a crescut de la un an la altul. În total, anul trecut şi în prima parte a acestui an, s-au exportat 14,954 milioane de tone din producţia vegetală, din care cereale - 11,904 milioane tone, iar oleaginoase (floarea soarelui şi rapiţă) - 3,049 milioane de tone . Din aproape 12 milioane tone de cereale exportate, porumbul a reprezentat 6,458 milioane tone. S-a exportat aproape jumătate din producţia vegetală“. În încheiere, ministrul a adăugat că 2019 va fi al treilea an consecutiv bun în agricultură, chiar dacă seceta a ciupit din producţie în anumite zone, iar la calitate a umblat un pic ploaia.