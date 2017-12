Am scăpat de coşmarul tranzitării satelor!

Prim-ministrul Victor Ponta a inaugurat, ieri, alături de ministrul Transporturilor, Ovidiu Silaghi, şi de fostul premier Călin Popescu Tăriceanu, tronsonul de autostradă Bucureşti - Ploieşti de pe A3 şi ultimul tronson din Autostrada Soarelui (A2): Cernavodă - Medgidia. Tot ieri a fost deschisă traficului şi centura ocolitoare a Constanţei, care leagă A2 de zona Ovidiu. Ponta şi staff-ul său au fost întâmpinaţi de preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Daniel Constantinescu, vicepreşedintele CJC Cristian Darie, prefectul Bogdan Huţucă, primarul Constanţei, Radu Mazăre, şi viceprimarul Gabi Stan, directorul Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Constanţa, Marin Dima. Ponta, care a venit cu elicopterul pe A2, s-a arătat încântat pentru că autostrada spre mare îi va scăpa pe români de „coşmarul” de a tranzita „toate comunele şi satele”. Potrivit prim-ministrului, autostrada este un beneficiu mai ales din punct de vedere economic. „Mă bucur foarte mult pentru judeţul Constanţa. Această autostradă va ajuta mult din punct de vedere economic. Degeaba are Constanţa cel mai mare port dacă spre restul ţării nu se poate merge. Doamne ajută să fie bună lucrarea şi să se termine anul acesta bucata Cernavodă-Medgidia pe care acum se circulă pe o bandă pe sens. Noi vom asigura finanţarea în totalitate”, a asigurat Victor Ponta. Întrebat de ce A2 a fost deschisă integral traficului în condiţiile în care nu beneficiază de toate serviciile (staţii PECO, toalete, parcări etc.), premierul, susţinut de Călin Popescu Tăriceanu, a explicat că important era ca turiştii să aibă drum întins spre şi dinspre litoral. „A fost decizia mea să nu mai aşteptăm până se fac benzinăriile, parcările, toaletele şi celelalte servicii iar oamenii, între timp, să meargă tot pe partea cealaltă. Important este, ca şi la Ploieşti, să iasă cu maşina pe autostradă. Pe măsură ce va exista trafic, firmele private vor veni şi vor dezvolta partea de servicii. Eu am considerat că ar fi fost o greşeală să aşteptăm până se fac toate procedurile cu toate firmele, iar în acest timp oamenii să vină la mare tot pe drumul vechi. Decizia îmi aparţine şi sper ca cei care, de mâine (astăzi - n.r.), vin la mare pe autostradă, să o considere corectă”, a adăugat Ponta, care este convins că tronsonul inaugurat ieri va fi gata în totalitate în noiembrie.

DEZVOLTARE ECONOMICĂ Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, s-a arătat extrem de mulţumit că, în sfârşit, A2 este funcţională, atât din punct de vedere al atragerii turiştilor pe litoral, cât şi din punct de vedere economic. „Marii operatori iau în considerare mai multe aspecte atunci când îşi fac traseul: dacă România nu are autostrăzi, atunci o ocolesc. Constanţa este al cincilea port din lume pe coridorul IV paneuropean. Fără această autostradă s-au pierdut vieţi omeneşti în accidente rutiere, s-au pierdut bani, pentru că activitatea portuară ar fi trebuit să fie de 100 de ori mai mare decât acum. Îmi este foarte greu să estimez pierderile din cauză că nu am avut autostradă, dar efectele ei economice se vor vedea în timp. Este important că autostrada s-a finalizat pe vremea guvernării USL - Victor Ponta, nu pe vremea guvernării Băsescu, care a schimbat 10 miniştri”, a afirmat preşedintele CJC. El a mai declarat că, din datele pe care le-a solicitat de la CNADNR, a rezultat că părţi din A2 au fost executate cu sume impresionante stabilite prin contractele încheiate în timpul fostei guvernări pedeliste: „Reiese că un kilometru de autostradă a costat aproape şase milioane de euro. Noi am executat lucrările de pe Nazarcea - Poarta Albă cu 500.000 euro pe kilometru. Cine a semnat aceste contracte să-şi asume diferenţele de bani. Am sesizat tuturor autorităţilor inadvertenţele de pe A2 pentru a se lua măsuri. Am auzit şi de contracte semnate de fosta conducere a Ministerului Transporturilor şi cu 20 milioane euro kilometrul, în Transilvania”. Potrivit primarului Constanţei, Radu Mazăre, odată cu darea în folosinţă a A2 se va resimţi creşterea activităţii portuare. „Efectele vor fi pe termen lung, însă, în ceea ce priveşte dezvoltarea turismului, efectele se vor simţi imediat”, a adăugat Radu Mazăre. Pe tronsonul Cernavodă - Medgidia, traficul se va desfăşura pe un singur fir pe sens, în regim de drum naţional, cu o restricţie de viteză de 80 km pe oră. Autostrada Soarelui a fost începută pe vremea comuniştilor, iar primul tronson, Feteşti-Cernavodă, a fost dat în folosinţă în 1987. Lucrările au fost stopate din cauza lipsei banilor iar, în 2004 şi 2007, au fost deschise, pe rând, alte sectoare de drum din A2. În ceea ce priveşte autostrada Constanţa - Nădlac, premierul Victor Ponta a dat asigurări că va deveni realitate în timpul mandatului USL condus de el.

Planuri pentru Şoseaua de coastă

Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a declarat că doreşte ca, în septembrie, să înceapă lucrările pentru realizarea Şoselei de coastă. „Dacă nu votăm cum trebuie la referendum, s-ar putea să mai avem de aşteptat cu Şoseaua de Coastă”, a subliniat el. Şi pentru că drumul spre litoral este liber şi drept, primarul Mazăre anunţă că, în acest final de săptămână, turiştii şi constănţenii vor avea parte de o mare surpriză. „De ce să vă spun despre ce este vorba? Nu mai bine vedeţi la faţa locului?”, a spus Mazăre, care a acceptat să dezvăluie un singur detaliu: „Voi fi înconjurat de gheişe”.