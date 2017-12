„Am trăit clipe grele când am fost solicitaţi să ne resuscităm rudele“

„Viaţa unui om este darul cel mai de preţ şi trebuie apărat prin orice mijloace“, acesta este motto-ul paramedicilor din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea”. Sunt oameni prinşi într-o luptă permanentă, contra cronometru, împotriva morţii. Deşi fiecare intervenţie le-a călit simţurile, paramedicii SMURD spun că trăiesc cu emoţiile la maximum de fiecare dată când li se cere ajutorul. „În toţi aceşti ani, la Constanţa, am avut multe cazuri complexe: accidente rutiere, unele foarte grave, cu victime multiple, în stare critică, accidentul aviatic de la Tuzla, un accident la Mangalia, cu expunerea victimelor la o substanţă acidă, adolescentul captiv între două ziduri ale unei şcoli din Constanţa. Am trăit momente grele, când am fost solicitaţi să ne resuscităm rudele, prietenii, colegii, sau când am pierdut pacienţi tineri şi copii. Nu a fost şi nu este uşor, dar dincolo de toate acestea avem satisfacţia de a fi salvat vieţi acolo, la locul evenimentului. În tot acest timp, cadrele SMURD Constanţa au devenit o echipă cu experienţă şi care poate face faţă situaţiilor dificile”, a declarat medicul coordonator SMURD Constanţa, dr. Rodica Tudoran. „Ambulanţele roşii ce străbat în viteză întreg judeţul Constanţa realizează zeci de intervenţii zilnic, ajungând la un bilanţ remarcabil, ce impune respect oricui. Fără modestie, spunem că suntem printre primele judeţe din ţară ca număr de intervenţii. Sau, mai bine spus, paramedicii şi cadrele medicale din UPU - SMURD al Spitalului Clinic de Urgenţă Constanţa merită toate laudele, fără a face risipă de cuvinte”, a adăugat prim-adjunctul inspectorului şef al ISUJ Constanţa, maiorul Vlăduţ Ion.

BILANŢ REMARCABIL În cei patru ani, pompierii din cadrul ISU „Dobrogea” al judeţului Constanţa au intervenit la 28.500 de intervenţii pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă. Statisticile arată că, de la înfiinţarea SMURD-ului, în august 2008 şi până în prezent, echipajele au salvat zeci de mii de adulţi şi copii. Dacă în 2008, de la inaugurare până la sfârşitul anului, echipele de intervenţii au avut doar 717 solicitări, numărul acestora a crescut de la an la an. În 2009, echipajele au intervenit la 4.900 de cazuri şi au asistat 5.046 persoane (4.725 adulţi şi 321 copii), în 2010 au intervenit la peste 8.000 solicitări, asistând 8.314 persoane (7.679 adulţi şi 635 copii), în 2011 au intervenit la aproximativ 9.000 solicitări, asistând 9.300 persoane (8.571 adulţi şi 729 copii), iar de la începutul anului 2012 şi până în prezent au intervenit la aproximativ 5.800 de cazuri, asistând 5.897 de persoane (5.362 adulţi şi 535 copii).