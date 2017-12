„Am tras pentru că m-am simţit ameninţat!”

• ZECE MARTORI ÎN FAŢA INSTANŢEI • Procesul în care primarul comunei Cogealac, Cati Hristu, şi cei şapte complici ai acestuia sunt judecaţi, în libertate, pentru implicare în scandalul eolienelor de la sfârşitul lunii iulie, a continuat, vineri, la Judecătoria Constanţa, cu o nouă înfăţişare. Instanţa a audiat zece martori, dintre care câţiva poliţişti care au fost de faţă la revolta localnicilor din Cogealac, conduşi de edilii comunei. Primul audiat a fost cms. George Şufanu, din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa, care a fost trimis de şefii lui, în dimineaţa de 26 iulie, pentru a supraveghea situaţia de la Cogealac. „Când am ajuns acolo, am stat de vorbă cu viceprimarul Mihai Dore, care mi-a spus că CEZ nu avea autorizaţie de construcţie şi că execută lucrări neautorizate. Eu i-am spus că problema se poate rezolva doar în instanţă. La circa jumătate de oră a venit şi primarul Cati Hristu, care mi-a spus acelaşi lucru despre CEZ”, a declarat cms. Şufanu. El a adăugat că situaţia a degenerat în momentul în care Pavel Copilescu a intrat cu buldoexcavatorul în perimetrul aparţinând CEZ. „În acel moment, oamenii au devenit agitaţi şi au început să distrugă gardul şi să arunce cu pietre. Atunci mi-am dat seama că sunt depăşit de situaţie, mai ales că am auzit că cineva a tras şi lumea era din ce în ce mai agitată. Aşa că am cerut întăriri”, a mai spus George Şufanu. Ofiţerul de poliţie a precizat că a încercat să prevină declanşarea scandalului de la Cogealac întrucât conducerea IPJ Constanţa ştia despre situaţia litigioasă din localitate. „Pe 23 iulie am fost personal la primarul Cati Hristu şi am încheiat un proces-verbal prin care i-am pus în vedere că cine încalcă reglementările legale va suporta rigorile legii”, a încheiat declaraţia cms. Şufanu.

• „PUTEAM SĂ FIU ŞI EU ÎMPUŞCAT” • Judecătorul l-a audiat şi pe şeful de post din Cogealac, Gheorghe Stoica, prezent şi el printre manifestanţi. „În momentul în care agenţii de pază au tras, eu şi alţi patru poliţişti încercam să oprim mulţimea să treacă de gardul care împrejmuia spaţiul închiriat de CEZ România. Puteam să fiu şi eu împuşcat”, a afirmat şeful de post din Cogealac. El a spus că dintre cei opt acuzaţi prezenţi în sala de judecată, numai primarul Hristu şi fostul viceprimar Dore au vrut să intre în obiectiv, dându-l pe el la o parte. Unul dintre agenţii de pază care au tras în manifestanţi a dat declaraţie în faţa instanţei, susţinând că atât el, cât şi colegii lui au tras pentru că au fost atacaţi. „Un ţăruş, care cred că a fost aruncat de Mihai Dore, a lovit un coleg. M-am simţit ameninţat. Am folosit arma de vânătoare de 12 mm, cu bile de cauciuc, neletală. Dore Mihai se afla la aproximativ zece metri când am tras în el, pătrunsese doi-trei metri în interiorul ţarcului”, a declarat agentul de pază.

• ACUZAŢII • Reamintim că primarul, fostul viceprimar şi ceilalţi complici sunt acuzaţi de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea gravă a liniştii şi ordinii publice, Cati Hristu având în plus şi comiterea infracţiunilor de ultraj la poliţist şi instigare. Potrivit rechizitoriului, scandalul a pornit la iniţiativa lui Cati Hristu, care a adunat peste 100 de persoane din Cogealac şi din localităţile vecine, pe care le-a determinat să protesteze împotriva firmei CEZ România, cea care construieşte un parc eolian pe raza comunei Cogealac. Procurorii susţin că primarul Cati Hristu voia ca SC Eolica Dobrogea FME SRL Constanţa să preia construcţia acestui parc, motiv pentru care le-a spus localnicilor că CEZ nu are autorizaţie să ridice turbinele eoliene. Cati Hristu, Mihai Dore şi ceilalţi acuzaţi au pornit în fruntea protestatarilor spre parcul eolian, strângându-se iniţial în faţa Primăriei Cogealac, la un miting fără autorizarea sau înştiinţarea organelor de poliţie.