„Am venit la pescuit şi m-am trezit implicat în furt de benzină!”

Patru indivizi acuzaţi de furtul a peste o tonă de benzină dintr-o conductă aflată în apropierea Rafinăriei Petromidia au apărut, ieri, în faţa instanţei Tribunalului Constanţa, unde s-au judecat recursurile formulate de aceştia împotriva arestării lor preventive. Dumitru Ciobanu, de 39 de ani, Sorin Laurenţiu Penciu, de 35 de ani, Raymondo Remi Mocanu, de 42 de ani, Mihai Guzu, de 38 de ani, au cerut să fie puşi în libertate întrucât nu prezintă pericol public şi sunt nevinovaţi. Totodată, procurorii au atacat decizia Judecătoriei Constanţa de a lăsa în libertate alte cinci persoane acuzate de complicitate la furt calificat. Vicenţiu Vasile Cişmeleanu, de 27 de ani, Emilian Lăduncă, de 44 de ani, Ion Cocoş, de 58 de ani, şi Ion Hali, de 61 de ani, toţi din Năvodari, şi Gabriel Nedea, de 44 de ani, din Constanţa, au susţinut, prin intermediul avocaţilor, că acuzaţiile aduse de procurori sunt nefondate şi că locul lor nu este după gratii.

„TRAGE CHEFALUL!” Dintre toţi suspecţii, singurul care a vrut să dea o declaraţie a fost Dumitru Ciobanu. „În seara de 18 spre 19 septembrie, când am fost reţinut de poliţişti, nu furam benzină, ci mă aflam în zonă la pescuit. Cu câteva ore înainte de flagrant, am ieşit din spital, unde fusesem internat pentru că sufăr de TBC, şi l-am rugat peGabriel Nedea să vină să mă ia din unitatea sanitară pentru a mă duce acasă cu maşina. Acesta a venit însoţit de Vicenţiu Vasile Cişmeleanu. Pe drum, am fost sunat de Sorin Laurenţiu Penciu, care mi-a spus că pe digul de est din Năvodari, se pescuieşte şi trage foarte bine chefalul. Iniţial, am mers acasă, dar apoi m-am răzgândit şi am plecat singur pe dig ca să verific ceea ce îmi spusese Penciu. Când am ajuns acolo, mi-am dat seama că Penciu m-a minţit şi l-am sunat să-l iau la rost. Penciu mi-a spus că este în zonă şi, când ne-am întâlnit, mi-a zis că a venit să ia un sac-doi cu benzină, cerându-mi să-l ajut. Eu am refuzat. Nu l-am întrebat care e treaba cu benzina, pentru că nu m-a interesat... Dar cine nu ia benzină de la Midia?”, a declarat în faţa instanţei Dumitru Ciobanu. El a adăugat că, după discuţia cu Penciu, l-a sunat pe Nedea şi l-a rugat să vină să-l ia de pe dig. „În timp ce mă duceam cu Nedea spre apă să-i arăt că nu trage chefalul, au apărut poliţiştii, care ne-au trântit la pământ şi ne-au spus că furăm benzină. Să spună vreunul dintre cei care sunt arestaţi dacă am furat eu vreodată cu ei benzină!”, şi-a încheiat Ciobanu declaraţia. După deliberări, instanţa a respins atât recursurile suspecţilor, cât pe cel al Parchetului.

ACUZAŢII Conform procurorilor, cele nouă persoane sunt acuzate că, în perioada iulie-septembrie, au furat 1,2 tone de benzină cu ajutorul unei instalaţii artizanale montate pe o conductă din apropierea Rafinăriei Petromidia. Anchetatorii spun că, pentru a transporta benzina, suspecţii au confecţionat mai mulţi saci din rafie sau doc, în interiorul cărora au pus alţi saci din polipropilenă, pe care îi cărau în spate cu ajutorul unor bretele cusute ca la rucsac până la maşinile cu care îi transportau la Corbu. Acolo, depozitau sacii într-o casă aflată în construcţie. La percheziţia imobilului s-au descoperit zeci de saci plini cu combustibil furat şi bidoane din plastic în care îl puneau pentru comercializare. Procurorii spun că benzina era vândută cu 4.00 lei sau 4.50 lei litrul.