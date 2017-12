SEMN RĂU. Un fost director al Agenţiei Taberelor din Constanţa, Gheorghe Balaban, propunerea PD-L pentru fotoliul de director al... Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional (DJCCPCN), a fost învestit oficial, ieri, în noua funcţie, în baza Ordinului nr. 396 din 11 noiembrie, semnat de ministrul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, Theodor Paleologu. Ceremonia de învestire a noului director coordonator al DJCCPCN, Gheorghe Balaban, a debutat cu un incident comentat ca fiind de rău augur: unul dintre tablourile de pe pereţi a căzut chiar în momentul discursului său. Experienţa cu care Balaban vine la conducerea DJCCPCN Constanţa constă, potrivit propriei declaraţii, în cei peste 25 de ani de activitate ca învăţător şi patru ani ca director al unor filiale de societăţi de asigurări. Directorul propus de PD-L la conducerea Direcţiei pentru Cultură a uitat însă să ofere amănunte despre perioada de tristă amintire când deţinea funcţia de director al Agenţiei Teritoriale a Taberelor şi Turismului Şcolar Constanţa, între 1989 şi 2003 şi despre motivul destituirii sale din această funcţie: neregulile descoperite de către inspectorii sanitari în taberele şcolare de pe litoral. Atunci, în timpul controalelor efectuate la fosta tabără internaţională de la Eforie Sud şi de la tabăra „Luminiţa”, inspectorii sanitari au descoperit gândaci, mucegai, alimente depozitate necorespunzător, veselă ciobită şi lenjerii insuficiente. Balaban, învăţător titular, cu gradul didactic I şi cu practica la clasă, şi-a „desăvârşit” studiile urmând cursuri de contabilitate la Universitatea „Spiru Haret” şi un masterat în contabilitate, autuuri care, potrivit spuselor sale, îi asigură pregătirea necesară pentru a fi director al Direcţiei Judeţene de Cultură.

ABERAŢII. „La nivelul Ministerului Culturii, am promisiuni certe (...). Eu am venit să cheltuiesc bani. Am venit să aduc constănţenilor ce nu au avut niciodată”, este mesajul transmis, cu multă siguranţă de sine, de către Balaban. Noul director reclamă lipsa unei deschideri către „tot ce înseamnă activitate educativ-culturală la nivelul judeţului Constanţa”, motiv pentru care a precizat: „Am deschis, astăzi, porţile Culturii, Educaţiei, Cultelor, Patrimoniului, pentru ca, împreună, să putem pregăti proiectele care au fost demarate, proiectele noi care sunt deja în curs şi, bineînţeles, proiectele europene pe care le avem pregătite pentru a veni cu ele la nivelul Ministerului Culturii”. Cu alte cuvinte, Balaban trage spuza pe turta sa, în acest caz, pe meritele fostei conduceri a DJCCPCN, care a demarat, deja, o serie de proiecte, cu sprijinul autorităţilor locale şi judeţene, în special a Direcţiei de Cultură din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, din care o parte se află în curs de finalizare. La întrebarea jurnaliştilor privind proiectele concrete pe care le propune, Balaban s-a eschivat, dând dovadă că nu ştie nici ce şi nici câte programe există sau au existat la Direcţia pe care o va conduce de acum înainte: „De luni, voi lua act de toate proiectele, ca nume şi ca număr”. Doar atât? O propunere a avansat, totuşi: „Suntem poarta Europei, turiştii vin spre noi, iar noi nu putem arăta nimic din cetatea Tomis. Eu vreau să refac toate cetăţile, toate muzeele, să refac cultura în general”. Soluţia lui Balaban pentru... revigorarea culturii constă în construirea de mini-hoteluri la Adamclisi, Histria. Reprezentantul în judeţ al Ministerului Culturii demonstrează astfel că habar nu are că a construi în apropierea siturilor arheologice sau în aria lor de protecţie contravine legislaţiei în vigoare privind protejarea patrimoniului cultural naţional, pe care, tot declarativ, doreşte să-l „protejeze şi să-l păzească”. Dar, aşa cum relatam mai sus, domnul Balaban doreşte „să refacă cultura în general” (cacofonia este voită). Doamne miluieşte!