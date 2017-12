Paula Seling şi Ovi, reprezentanţii României la Eurovision 2014, s-au situat pe locul al 12-lea, cu 72 de puncte, în finala care a avut loc sâmbătă seară, la B&W Hallerna din Copenhaga, în timp ce Conchita Wurst din Austria a câştigat competiţia. Astfel, ediţia din 2015 a concursului Eurovision se va desfăşura în Austria, după ce Conchita Wurst, supranumită „femeia cu barbă”, a câştigat Eurovisionul din acest an, cu piesa „Rise like a Phoenix”, care a obţinut un total de 290 de puncte.

Paula şi Ovi s-au arătat uşor dezamăgiţi de faptul că au obţinut doar locul 12 cu piesa „Miracle” şi au declarat, după finală, că au „visat la un miracol”, dar „poate nu fost timpul lui”, iar de acum încolo este timpul să „treacă la hituri”. În finala de la Copenhaga, România a obţinut 6 puncte de la Azerbaidjan, 8 puncte de la Malta, 4 puncte de la Macedonia, 1 punct de la Belarus, 8 puncte de la Israel, 1 punct de la Portugalia, 4 puncte de la Norvegia, 12 puncte de la Moldova, 2 puncte de la Irlanda, 8 puncte de la Austria, 8 puncte de la Spania, 5 puncte de la Belgia şi 5 puncte de la Italia. Doar românii din străinătate au putut să îi voteze pe reprezentanţii României, urmărind concursul la televiziunea publică din ţara în care se află.

„VOTUL GEOPOLITIC A FĂCUT IAR... LEGEA” Deşi a obţinut acelaşi punctaj cu Finlanda, România s-a clasat pe locul al 12-lea, iar Finlanda pe locul al 11-lea, întrucât ţara nordică a primit note din partea publicului din mai multe ţări decât România, după cum prevede regulamentul. „Sunt fericită că am avut ocazia să cânt pentru România, pentru oameni cu vise frumoase, cu gânduri şi dorinţe înalte. Am visat la un miracol... poate nu a fost timpul lui”, a spus Paula Seling.

„Sunt foarte mândru de prestaţia noastră şi de felul în care ne-am prezentat. Am fost o echipă de profesionişti care am dat totul şi am visat să fim primii în această competiţie, însă votul geopolitic şi-a făcut de cap încă o dată şi a făcut „legea” în final”, este de părere şi Ovi.

În acelaşi context „geopolitic”, publicul din B&W Hallerna, venit din toate colţurile continentului, a huiduit fiecare acordare de puncte pentru Rusia. În România, fanii competiţiei, care şi-au exprimat părerile pe bloguri muzicale şi pe pagina de Facebook „Eurovision România”, au acceptat cu greu faptul că o persoană transsexuală a câştigat detaşat, iar cel mai invocat banc, cu care au făcut haz de necaz, spune că „România ar fi obţinut trofeul dacă Paula Seling îşi lăsa barbă”.