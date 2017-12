Fostul ministru al Justiţiei, Tudor Chiuariu, s-a prezentat, vineri, la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), pentru a fi audiat în legătură cu dosarul referitor la un teren atribuit prin hotărîre de Guvern Poştei Române. DNA investighează modul în care s-a adoptat respectiva hotărîre de Guvern prin care Poştei Române I s-a atribuit un teren, hotărîrea fiind semnată de ministrul Finanţelor, Varujan Vosganian, şi fostul ministru al Telecomunicaţiilor, Zsolt Nagy, precum şi de premierul Călin Popescu Tăriceanu. La ieşirea din sediul instituţiei, Chiuariu a declarat că a venit de bunăvoie la DNA, pentru a depune mărturie în... dosarul Flota (în care unul dintre inculpaţi era Traian Băsescu). \"M-am prezentat azi la DNA pentru că am vrut să depun mărturie în dosarul Flota dar, din păcate, am înţeles că s-a închis. Întotdeauna mă prezint de bunăvoie. Este o datorie cetăţenească\", a declarat Chiuariu, adăugînd că nu are ce să comenteze atîta timp cît acest caz a fost închis. Întrebat de jurnalişti de ce a stat aproape trei ore în sediul Direcţiei, Chiuariu a declarat: \"Am mîncat şi un spanac de primăvară la bufet, pe care vi-l recomand\". El a refuzat să facă comentarii pe marginea eventualei audieri în cazul Poşta Română, însă a susţinut că ar vrea să ştie şi el ce se întîmplă: \"Şi eu aş vrea să ştiu. Poate îi facem un mărţişor d-lui Băsescu. Dacă se închide dosarul pînă luni, cine ştie, poate se va face o nouă propunere la Ministerul Justiţiei\". Reamintim că şeful DNA, Daniel Morar, a anunţat, marţi, că, în dosarul Flota, procurorii anticorupţie au dat soluţie de scoatere de sub urmărire penală, precizînd că partea din dosar referitoare la preşedintele Traian Băsescu este disjunsă. Morar a precizat că soluţia de scoatere de sub urmărire penală a inculpaţilor s-a dat în luna decembrie 2007, adăugînd că această soluţie a avut în vedere \"lipsa prejudiciului\". Iar la această concluzie s-a ajuns după ce Morar, din proprie iniţiativă, a solicitat efectuarea unei expertize în dosar.