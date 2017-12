Amadeus, la Eurovision pentru Suedia?

Andreea Runceanu, Patricia Cimpoiaşu, Bianca Gavrilescu şi Naomi Anelis, cele patru componente ale trupei Amadeus, ar putea participa, anul viitor, la Eurovision. Şi nu pentru România, ci pentru Suedia.

Bielorusul cu cetăţenie norvegiană Alexander Rybak, câştigătorul concursului european de acum cinci ani, le-a cunoscut pe artiste atunci când ne-a vizitat ţara. Rybak a fost impresionat de talentul lor şi le-a propus fetelor o colaborare muzicală. „I-a plăcut proiectul nostru şi ne-a spus că are piese care ni s-ar potrivi. Ne-a surprins plăcut faptul că, imediat cum a ajuns acasă, ne-a scris că are mai multe idei pentru noi, chiar şi o propunere de a participa pentru Suedia la selecţia lor pentru Eurovision. Ne-ar face mare plăcere să colaborăm cu el”, a declarat Andreea Runceanu.