Amânare în procesul fugii lui Hayssam

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a amânat, ieri, pentru 26 septembrie procesul privind fuga din ţară a lui Omar Hayssam, instanţa stabilind un nou termen pentru că nu au fost citaţi patru martori şi nu au fost ataşate la dosar documente de la Serviciul Român de Informaţii. „Cauza a fost amânată pentru că nu au fost îndeplinite nişte dispoziţii anterioare ale instanţei cu privire la citarea unor martori, la emiterea unor adrese şi la depunerea la dosar de către DIICOT a unui CD conţinând o anumită înregistrare a convorbirilor telefonice", a declarat avocatul Ioan Cazacu, care îi apără pe Mukhles şi Mahmoud Omar. Avocatul a mai spus că fraţii lui Omar Hayssam au menţionat în faţa instanţei supreme că nu pot da o declaraţie pentru că trebuie să „ia cunoştinţă de toate probele care vor fi folosite împotriva lor". „Eu am pus în faţa instanţei problema prezenţei efective în ţară a fostului meu client, Omar Hayssam, care este parte în acest dosar. Poziţia lui sau faptul că există în România în custodia autorităţilor, într-un penitenciar, cred că nu poate fi ignorată de instanţă. Noi nu ştim nici unde i s-a comunicat hotărârea de la fond şi nici ce s-a întâmplat. Deci, din acest punct de vedere, sigur nu am solicitat acest lucru, dar se poate pune în discuţie chiar repunerea lui în termenul de recurs. Orice om are dreptul la o a doua cale de atac. Instanţa, pe această cerere a mea, a rămas în pronunţare", a mai spus avocatul Ioan Cazacu. Sirianul Omar Hayssam a fost adus în ţară după şapte ani de la fuga acestuia din România, fiind predat Poliţiei Române în 19 iulie. Acesta este încarcerat la Penitenciarul Mărgineni din 15 august, fiind atunci transferat de la Penitenciarul Rahova. Omar Hayssam este judecat pentru trecerea frauduloasă a frontierei de stat, alături de fraţii lui, Mukhles şi Mahmoud, şi de omul de afaceri Mustafa Tartoussi.