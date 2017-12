“Amânarea bugetului UE, un lucru bun pentru România”

Europarlamentarul PNL Ramona Mănescu a apreciat, ieri, referitor la amânarea deciziei privind bugetul UE pentru 2014-2020, că, pentru România, ”este mai bine că nu s-a luat o decizie finală” şi speră ca la negocierile din ianuarie 2013 să participe premierul Victor Ponta: ”Având în vedere lipsa de credibilitate şi legitimitate pe care preşedintele Traian Băsescu o are în continuare şi importanţa unei astfel de decizii pentru ţara noastră, decizie care ne va afecta până în 2020, este cu siguranţă mai bine că la acest summit nu s-a luat o decizie finală”. Ea a explicat că deşi Băsescu a încercat să inducă ideea că el nu este un lider izolat şi că celelalte state europene agreează propunerile pe care el le are, negocierile reale s-au desfăşurat în prima fază în cadrul reuniunilor primilor-miniştri din grupul prietenilor coeziunii şi, “în urma acestor negocieri, au reuşit să elimine acea condiţionalitate care afecta foarte mult România - legarea alocării viitoare bugetare pentru 2014-2020 de capacitatea noastră de absorbţie”. Ea a mai explicat că discuţia se va relua în ianuarie 2013 şi, până atunci, ”România va intra în normalitate, cu o majoritate solidă în Parlamentul României”. (A.M.)