Amânarea executării silite - măsură socială şi contribuţie la buget

Guvernul a avizat nefavorabil, în şedinţa de miercuri, proiectul iniţiat de mai mulţi deputaţi PSD privind instituirea unui moratoriu de doi ani prin care începerea procedurii de executare silită a caselor, în cazul persoanelor care nu pot achita ratele la bănci din cauza situaţiei financiare, să fie amânată. Printre iniţiatorii proiectului se regăsesc şi deputaţii social-democraţi de Constanţa Mircea Titus Dobre şi Radu Babuş. Proiectul de lege prevede ca, pentru locuinţele supuse executării silite din cauza neplăţii ratelor la creditele bancare ori a facturilor la utilităţi, să existe un moratoriu de amânare pentru doi ani în privinţa aplicării executării pentru debitorii care nu mai deţin o altă locuinţă. „Iniţiativa proiectului de lege a venit la sfârşitul anului 2012, când am constatat că peste 100.000 de români erau foarte aproape să fie evacuaţi. Noi nu am inventat nimic, ci pur şi simplu am preluat un model de lege similar care funcţionează în Spania. Astfel, am respectat toate prevederile europene, pentru a nu avea mai târziu surprize. Interesant este faptul că toţi cei care s-au uitat peste proiectul de lege l-au văzut ca pe o măsură socială. Noi am mers mai departe şi am văzut acest proiect legislativ ca pe o măsură de protecţie a bugetului de stat. Dacă se va merge în continuare cu evacuarea din case a celor care nu şi-au plătit ratele la bănci, ne vom confrunta cu situaţia creşterii numărului asistaţilor, pentru că cei evacuaţi vor trebui să primească ajutor de la stat. În aceste condiţii, îi protejăm şi pe cei care nu pot momentan să-şi plătească ratele, dar şi bugetul de stat”, a declarat Mircea Titus Dobre. Persoanele la care face referire proiectul trebuie, însă, să îndeplinească şi câteva condiţii: veniturile familiei care urmează să fie evacuate să nu fie mai mari decât cuantumul salariului mediu pe economie pe membru de familie, debitorul să fie singurul întreţinător al unei familii cu doi sau mai mulţi copii, să facă dovada lipsei unui loc de muncă sau a unor afecţiuni ce pot fi încadrate în categorii de handicap, să nu aibă în posesie alte bunuri sau conturi bancare a căror valoare ar putea acoperi datoria. Deputatul constănţean mai spune că nu poate comenta avizul negativ al Guvernului până când nu vede expunerea de motive.