„Amanţii din FBI”, rol important în „poate cea mai parţială şi coruptă afacere din ISTORIE”

Lisa Page, o fostă angajată a Biroului Federal de Investigaţii (FBI) care a participat la anchetele referitoare la Donald Trump şi Hillary Clinton, a refuzat să depună mărturie în faţa unei comisii parlamentare care trebuia să o audieze miercuri în legătură cu acuzaţiile de parti-pris împotriva actualului preşedinte al SUA, informează joi AFP, potrivit agerpres.ro.

Page a avut o relaţie extraconjugală cu un coleg, Peter Strzok, între 2015 şi 2017, iar corespondenţa lor privată a dezvăluit opoziţia lor faţă de candidatul republican, care i-a supranumit "amanţii din FBI". Ea urma să depună mărturie în faţa Comisiei pentru Justiţie şi Comisiei de Anchetă din Camera Reprezentanţilor. "Lisa Page nu a răspuns ordinului Camerei Reprezentanţilor de a depune mărturie în faţa Congresului! Wow, asta da surpriză pentru unii!", a notat miercuri seara Donald Trump, pe contul său de Twitter. "Ea a lucrat, alături de amantul său, Agentul FBI Peter Strzok, la Vânătoarea de Vrăjitoare Trucată, prea poate cea mai parţială şi coruptă afacere din ISTORIE!", a adăugat Trump. Potrivit preşedintelui Comisiei Judiciare, republicanul Bob Goodlatte, Lisa Page "nu are scuză" pentru refuzul ei de a depune mărturie. "Se pare că Lisa Page are ceva de ascuns", a afirmat el într-un comunicat, adăugând că aceasta era "un martor-cheie". "Este esenţial ca ea să compară în faţa comisiei, pentru a răspunde la întrebările noastre în cadrul anchetei", a subliniat el, ameninţând să o pună sub urmărire pentru ultraj dacă nu va accepta să depună mărturie până vineri dimineaţa.

Avocata Lisei Page, Amy Jeffress, a explicat că fosta juristă trebuia să aibă întâi acces la documentele FBI studiate de comisie înainte de a depune mărturie şi că aceasta nu a dat curs cererilor clientei sale de a veni în Congres la o dată ulterioară.

Lisa Page şi Peter Strzok se află în centrul unei campanii republicane menite să discrediteze FBI şi ancheta procurorului special Robert Mueller, la care cei doi au participat o scurtă perioadă de timp, asupra unei eventuale legături între echipa de campanie a lui Trump şi Rusia, pentru a ajuta la alegerea magnatului american la preşedinţia SUA, în 2016. Demonstrând că anchetatorii aveau simpatii democrate, republicanii speră să obţină ridicarea acuzaţiilor care planează asupra preşedintelui şi care ar putea duce la destituirea lui.