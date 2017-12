Cei care preferă să-şi petreacă serile de octombrie în mijlocul prietenilor, dar şi în compania muzei Thalia sunt invitaţi mâine, de la ora 21.00, să savureze o comedie spumoasă şi să descopere... „Amantul perfect”. Întâlnirea va avea loc în staţiunea Mamaia, la restaurantul Harlequin. Spectacolul are la bază textul dramaturgului american Neil Simon, „Last of the Red Hot Lovers”, comedia fiind o producţie a Teatrului Semn.

„Amantul perfect” este povestea lui Barney Cashman, care, sătul să ducă o viaţă cuminte, hotărăşte să aibă o aventură extraconjugală, pentru a-şi condimenta un pic existenţa. Din distribuţia comediei fac parte: Gabriel Monţescu, Irina Aboaice / Carmen Monţescu, Diana Filip şi Mădălina Petrencu. Preţul unui bilet pentru o seară în compania „Amantului perfect” este de 30 de lei.