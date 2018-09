Amazon.com valorează 1.000 miliarde dolari!

Cel mai bogat om din lume, Jeff Bezos, a devenit... și mai bogat, după ce Amazon, compania fondată de el, a ajuns la o valoare de 1.000 miliarde dolari. O acțiune Amazon este cotată la 2.050,27 dolari pe Wall Street. Până acum, doar gigantul Apple a mai ajuns la același prag. Bezos a lansat compania Amazon în 1994. Era un simplu magazin online de cărţi, care a devenit, în câţiva ani, cel mai mare retailer din lume. Averea lui este estimată acum la circa 167 de miliarde dolari, el deţinând 78,9 milioane acţiuni în grupul Amazon. În urmă cu 22 de ani, Bezos, absolvent al Princeton University, renunţa la un job bine platit din domeniul financiar, pe Wall Street, pentru a lansa un magazin online de cărţi, căruia voia să-i dea numele Cadabra. O altă opţiune de nume pentru site ar fi fost Relentless, dar avocatul său l-a făcut însă să se răzgândească şi să aleagă amazon.com. Primul depozit al firmei era mic şi avea rafturi improvizate, făcute din uşi de garaj. În primă fază, la fiecare comanda înregistrată de magazinul online, în biroul Amazon suna un colopoţel. După câteva săptămâni s-a renunțat la acest obicei, pentru că vânzările explodaseră, iar clopoțelul suna non-stop. Prima carte vândută pe amazon.com se numea „Fluid Concepts & Creative Analogies: Computer Models of the Fundamental Mechanism of Thought“ (Douglas R. Hofstadter). Ea se găsește și astăzi pe site.