Ambasada României în Singapore, implicată în două accidente rutiere

O maşină aparţinând ambasadei României din Singapore a fost implicată, în noaptea de luni spre marţi, în două accidente rutiere, dar oficialii misiunii diplomatice române susţin că aceasta a fost furată, relatează ”Straits Times”. Poliţia nu a făcut până în prezent nicio arestare, iar potrivit unor martori, acelaşi automobil, marca Audi A6, de culoare neagră, aparţinând misiunii României, ar fi responsabil de cele două accidente petrecute în două intersecţii situate la o distanţă de aproximativ 100 de metri una de alta. Nu este, însă, clar cine se afla la volan în momentul celor două accidente, vehiculul fiind raportat ca furat, marţi, către ora locală 03.00 (21.00, ora României, luni), ora aproximativă a coliziunilor.

Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei României, Silviu Ionescu, a declarat că el a văzut ultima dată automobilul marţi, la ora 01.30 (19.30, ora României, luni). El a afirmat că a condus automobilul de la un local de karaoke şi l-a parcat în faţa sediului ambasadei, l-a încuiat şi a intrat în sediu pentru a lucra la anumite rapoarte. ”Este un lucru obişnuit pentru noi să venim la ambasadă noaptea, la această oră, pentru a completa rapoarte, din cauza diferenţei de fus orar”, a declarat Ionescu, precizând că nu a consumat băuturi alcoolice la local, unde s-a întâlnit cu oameni de afaceri. Acesta a declarat, de asemenea, că a ieşit din ambasadă împreună cu şoferul, aproximativ la ora locală 03.00 (21,00, ora României) şi a descoperit că automobilul lipsea. ”Voiam să luăm ceva din maşină, iar iniţial am crezut că am uitat unde am parcat”, a continuat el, precizând că păstra un set de chei de contact în torpedou. Însărcinatul cu afaceri a sunat la poliţie şi a raportat furtul, fiind informat ulterior că automobilul respectiv a fost implicat într-un accident rutier. Ionescu a fost informat, marţi la prânz, că automobilul a fost găsit abandonat în faţa unei clădiri de birouri, deplasându-se la locul respectiv împreună cu poliţia. ”Parbrizul era spart în dreptul şoferului, iar bara de protecţie era avariată”, a declarat el, adăugând că parcarea celor două automobile aparţinând ambasadei în afara curţii acesteia era o practică obişnuită. Automobilul furat era, de obicei, condus de Ionescu sau de şofer, a mai precizat acesta.

Tong Kok Wai, în vârstă de 30 de ani, una dintre persoanele rănite în accidente, se afla în stare critică, la Spitalul Universităţii Naţionale. Celelalte două persoane rănite, Bong Hwee Haw, în vârstă de 24 de ani şi Muhamad Haris Abu Talib, de 18 ani, se aflau în stare stabilă. Poliţia continuă să investigheze acest caz. ”Ne cerem scuze pentru implicarea automobilului nostru în aceste accidente. Sper ca autorul să fie prins cât mai repede”, a mai declarat însărcinatul cu afaceri.