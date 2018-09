Ambasadorul Republicii Belarus în România, oaspete de onoare la Şaguna

Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa a avut deosebita onoare de a fi gazda Excelenţei Sale, Andrei M.Grinkevich, Ambasadorul Republicii Belarus în România. Vizita a fost solicitată de înaltul oaspete, care a mărturisit că a ales Universitatea „Andrei Şaguna” ca reper la Constanţa pentru o viitoare colaborare în domeniul educaţiei.

În discuțiile pe care Ambasadorul le-a purtat cu membrii conducerii UAS şi cadre didactice și-a exprimat încântarea față de multitudinea relațiilor internaționale pe care le are universitatea și interesul acesteia pentru multiculturalitate.

În cadrul vizitei, Excelenţa Sa Andrei M.Grinkevich a înaintat propunerea ca Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa să stabilească o punte de colaborare şi înfrăţire cu o înaltă instituţie de învăţământ superior din Belarus, International University „MISTO”, despre care a subliniat că este înfrăţită şi cu o universitate din Mongolia, indicând astfel un traseu simbolic pe care, în parteneriat, îl pot creiona toate aceste centre educaţionale împreună: „Drumul Mătăsii”.

Ambasadorul Belarusului a fost inspirat în evocarea „Drumului Mătăsii” de parteneriatul pe care Universitatea „Andrei Şaguna” îl are deja cu Biblioteca din Shanghai, China, oraşul Constanţa fiind, de asemenea, înfrăţit cu Shanghai.

Preşedintele Universităţii „Andrei Şaguna”, prof.univ.dr. Aurel Papari, a lansat, cu această ocazie, invitaţia ca reprezentanţii International University „MISTO” să vină la Constanţa, pentru a-şi cunoaşte viitorii colaboratori. La rândul său, Excelenţa Sa, Andrei M.Grinkevich, a transmis conducerii Universităţii de la malul mării să viziteze, ori de câte ori are ocazia, Ambasada Belarusului la Bucureşti.

În România, a precizat Excelenţa Sa, Belarus a semnat deja înţelegeri de colaborare în domeniul educaţiei şi ştiinţei cu alte 12 universităţi, iar acum, în premieră, şi la Constanţa. În semn de gratitudine pentru susținerea parteneriatelor academice ale UAS, domnului Ambasador i-a fost acordată Diploma de Excelență și Medalia Omagială ”Sf. Mare Ierarh Andrei Șaguna”.