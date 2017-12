Ambasadorul SUA a inaugurat primul centru de cultură americană din Constanţa

După sfîrşitul celui de-al doilea război mondial, generaţii întregi de români au aşteptat cu sufletul la gură sosirea americanilor, despre care se spera că vor elibera ţara de sub jugul comunist. Vremurile s-au schimbat, iar americanii au venit în România, nu ca eliberatori, ci, de data aceasta, ca parteneri culturali. Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, Nicholas Taubman, a inaugurat, ieri, la Constanţa, la Universitatea "Ovidius", Centrul de cultură americană.

"American Corner" (Colţul american) are în dotare romane celebre, lucrări de specialitate, DVD-uri şi CD-uri cu ajutorul cărora studenţii Facultăţii de Litere, dar şi cei ai altor specializări pot afla mai multe despre ţara în care se spune că orice vis devine realitate. "Statele Unite nu înseamnă numai Hollywood, vedete de cinema, baschet şi fast-food. America mai însemnă şi cultură, economie şi civilizaţie", a declarat decanul Facultăţii de Litere a Universităţii "Ovidius", prof. univ. dr. Adina Ciugureanu. La rîndul său, ambasadorul american a afirmat că este pentru prima dată cînd se află în Constanţa şi că este nerăbdător să viziteze Moscheea Hunchiar, să guste din mîncărurile tradiţionale şi să bea un pahar de vin din podgoriile de la Murfatlar. Cei care au fost prezenţi la inaugurarea Centrului de Cultură American au putut admira cele peste 100.000 de publicaţii în limba engleză, dar şi mobilierul şi computerele oferite de Ambasada SUA. "Chiar dacă în urmă cu 25 de ani am avut un centru asemănător la Constanţa, cel care a fost inaugurat la Universitatea are în dotare mult mai multe lucrări care vor putea fi consultate de către toţi studenţii noştri, dar şi de cei interesaţi de cultura şi civilizaţia americană", a declarat directorul Bibliotecii Universitare Constanţa, Ioan Popişteanu. Oraşul de la malul mării va fi un punct major al relaţiilor culturale dintre ţara noastră şi partenerii de peste Ocean, dar şi un important centru de comandă a bazelor militare americane de pe teritoriul Dobrogei. "Această zonă se află permanent în atenţia noastră, mai ales că România este unul dintre cei mai importanţi aliaţi din cadrul NATO. De altfel, o parte dintre soldaţii americani au avut diferite misiuni pe teritoriul Dobrogei, fiind familiarizaţi cu modul de viaţă al românilor", a încheiat Nicholas Taubman.