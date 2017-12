Ambasadorul SUA în Belgia ia atitudine

Ambasadorul SUA în Belgia a negat marţi că ar fi recurs la serviciile unor prostituate, la Bruxelles, după ce un post american de televiziune a dezvăluit cazuri de prostituţie şi trafic de droguri implicând funcţionari din cadrul Departamentului de Stat în străinătate. ”Sunt furios şi trist din cauza acuzaţiilor fără fundament din presă şi consider devastator să văd, astfel, murdăriţi cei patru ani în care am servit cu mândrie în Belgia”, scrie, într-un e-mail transmis prin Departamentul de Stat, ambasadorul Howard Gutman. ”Locuiesc într-un parc magnific din Bruxelles, pe care trebuie să îl traversezi ca să ajungi în oraş şi nu am avut vreodată vreun comportament indecent”, se apără diplomatul.

Gutman reacţionează astfel în urma unor dezvăluiri, luni, de către postul CBS, asupra unor presupuse cazuri de infracţiuni implicând diplomaţi şi agenţi americani în străinătate, care ar fi fost muşamalizate de către serviciul pentru securitate diplomatică din cadrul Departamentului de Stat. Între aceste cazuri, CBS îl citează pe cel al unui ambsador ”suspectat că este clientul unor prostituate într-un parc public”, dar fără să facă alte precizări. Televiziunea se bazează pe un memorandum extrem de dur al Inspecţiei Generale din cadrul Departamentului de Stat, potrivit căruia oficiali ar fi fost îndemnaţi să nu mai ancheteze intern asupra faptelor ambasadorului. Acest raport, citat de CBS, acuză totodată agenţi din cadrul securităţii diplomatice ce o protejau pe fostul secretar de Stat Hillary Clinton că au angajat prostituate în timpul unor vizite în străinătate, o practică denunţată ca ”endemică”. Memoriul denunţă, de asemenea, o reţea clandestină de trafic de droguri în jurul ambasadei americane de la Bagdad, pentru furnizarea de stupefiante unor angajaţi cu contract ai securităţii diplomatice.

O purtătoare de cuvânt a Departamentului de Stat, Jennifer Psaki, a dat asigurări că aceste cazuri dezvăluite fac obiectul unei anchete minuţioase, denunţând totodată acuzaţii fără probe. Serviciul pentru securitate diplomatică este un corp de elită în cadrul departamentului, care asigură protecţia secretarului de Stat şi celor aproximativ 70.000 de angajaţi ai celei mai importante reţele diploamtice la nivel mondial.