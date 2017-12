Ambasadorul SUA la București dă (iar) lecții de democrație României

19:58:41 / 17 Noiembrie 2017

IMPERIALISMUL IN FLOARE

Interventia NERUSINATA in treburile interne a Romaniei nu trbue acceptata nici un moment,. Acum 3 seri secretarul general NATO care la insotit pe Tramp prin tarile sarace africane si asiatice era convins ca si romania va ceda imediat 4 (patru) MILIARDE EURO AMERICANILOR CA SA ADUCA AMERICANII RACHETE ATOMICE PATRIOT pentru a ataca rusia , asa cum a luat din Coreea de sud 4 miliarde pentru inarmare,,. De retinut ca aceste arme sunt perimate de 30 de ani si in FOND POPORUL ROMAN NU VREA INARMARE SI MAI ALES ATOMICA,. Bravo guvernului ca lea dat cu flit,. Klem sa faca politica DEMOCRATIEI IN SUA unde in fiecare zi MERCENARII intra in scoli si facultati si impusca elevi si stdenti , Romania are 50 de ani de DEMOCRATIE care a fost numai democratie in SLUJBA POPORULUI CEL SUVERAN SI INDEPENDENT PANA IN DEC > 1989,. Ne-am saturat de asemeni ambasadori americani care ne-a distrus tara si a adus saracia si moartea in poporul roman,. Dati afara din tara TOTI MERCENARII IMPERIALISTI ADUSI CA SA NE AJUTE LA INARMARE,.Retineti un lucru :: In cazul unei conflagratii atomice numai poporul roman va fi distrus si omorat nu cel american aflat la 10- 15.000 km,.