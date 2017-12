Ambasadorul SUA la Chişinău: Unirea Republicii Moldova cu România nu este o alegere practică

Ambasadorul SUA la Chişinău a declarat, într-un interviu acordat postului Moldova 1, că Republica Molodva trebuie să rămână un stat suveran şi independent în interiorul unor graniţe sigure şi că unirea ţării cu România "nu este o alegere practică" indiferent de motiv.

Întrebat de ce factori ar trebui să ţină cont poporul moldovean atunci când face o alegere privind viitorul ţării, în contextul în care la nivelul societăţii există mai multe tendinţe, inclusiv cel al unirii cu România, ambasadorul Statelor Unite la Chişinău, James Pettit, a declarat că Republica Moldova "trebuie să ramână un stat suveran şi independent în interiorul unor graniţe sigure".

"Consider că este foarte important şi aceasta desigur este politica noastră, cred că şi politica de aici, ca Republica Moldova să rămână un stat suveran şi independent în interiorul unor graniţe sigure. Unirea cu România, de exemplu, ca o cale de a intra în UE sau orice alt motiv, nu este o alegere practică şi nu este o alegere care va face lucrurile mai bune aici, în Republica Moldova. Ceea ce ar face lucrurile mai bune aici în Republica Moldova este cooperarea dintre clasa politică şi oameni, pentru ca ei toţi să contribuie pentru a face din Republica Moldova o ţară mai bună pentru moldoveni", a spus James Pettit.

"Republica Moldova nu este România, Republica Molodova are propria sa istorie şi proriile provocări. Printe aceste provocări se numără faptul că Republica Molodova este o ţară multietnică, cu oameni care vorbesc limbi diferite şi desigur mai este şi problema transnistreană, care nici măcar nu este sub controlul Guvernului central, dar care are nevoie de un statut special, care este scopul final, dar un statut special în cadrul Republicii Molodva. Potentialul aici este foarte mare, aveţi un popor calificat şi harnic, există multe promisiuni în anumite sectoare pe lângă agricultură, şi asta include sectorul textil şi IT".