Una dintre participantele la incitanta competiţie „X Factor” 2009 şi câştigătoarea Premiului Industriei Muzicale 2010 Italia pentru „cel mai spectaculos debut”, Ambra Marie, va susţine un concert, în această lună, în România. Evenimentul va avea loc pe data de 22 ianuarie, de la ora 22.30, la Hard Rock Cafe din capitală. Alături de propria trupă de instrumentişti, artista va realiza un show incendiar - în cadrul căruia o va avea invitată şi pe Silvia Ştefănescu, aflată între două stagiuni artistice: în Turcia şi Portugalia - intitulat „Girls Power - 30 Rock Hits Ever”.

Timp de 90 de minute, piese care au făcut istoria rock-ului din repertoriul Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, Bruce Springsteen, The Doors, Lenny Kravitz, Robbie William, Skunk Anansie, Anouk, Queen, The Beatles, vor cunoaşte versiuni pe cât de rafinate, pe atât de puternice în interpretarea tinerei care şi-a petrecut deja jumătate din cei 22 de ani ai săi pe scenă, sub îndrumarea atentă a doi maeştri emeriţi: profesorul de dans Marco Ghelfi şi baritonul Giovanni Guerini. Dintre performanţele tinerei şi frumoasei interprete din Peninsulă trebuie amintit faptul că, la doar 17 ani, semna un contract de cinci ani cu Warner Music, care îi editează două albume: „Via Da te\" şi „Urla\". De asemenea, propria compoziţie, „I Don\'t Mind\", a fost aleasă generic pentru seria „Central Station”, difuzată de MTV Europe, anul trecut. Trupa care o va însoţi la Bucureşti este formată din muzicienii bergamasci: Raffaele D\'Abrusco (bass), Mattia Degli Agosti (baterie), Hristo Lepri (chitara) şi Miguel Vanelli (chitară).