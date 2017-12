O autosanitară aparţinând Serviciului Judeţean de Ambulanţă Constanţa a fost implicată, vineri seară, într-un accident rutier petrecut în zona supermarket-ului constănţean “Kaufland”, la intersecţia bulevardelor Alexandru Lăpuşneanu şi I.C. Brătianu. Poliţiştii spun că ambulanţa, care transporta un copil de la Mangalia la Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa, se deplasa pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu, dinspre zona Gară către Casa de Cultură. “Aveam semnalele luminoase şi acustice în funcţiune. Am intrat în intersecţie pe culoarea roşie a semaforului, dar şoferul a fost foarte prudent şi a redus viteza”, a povestit asistentul aflat la bordul autosanitarei. Imediat după ce a pătruns în intersecţie însă, ambulanţa a fost acroşată din lateral de un autoturism marca Volkswagen, care se deplasa pe bulevardul I.C. Brătianu, dinspre Ferdinand către zona BIG. “Nu am auzit sirenele. Aveam verde şi am plecat de la semafor. Nu-mi dau seama ce s-a putut întâmpla, nu ascultam muzică sau ceva de genul ăsta. Celelalte maşini au oprit, eu am văzut prea târziu ambulanţa”, a declarat şoferul Volkswagen-ului. “Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Nici pacientul, nici mama acestuia nu au suferit răni în urma impactului. Au fost preluaţi de o altă autosanitară şi transportaţi la spital”, a mai spus asistentul din ambulanţă. Poliţiştii de la Rutieră continuă cercetările pentru a elucida împrejurările exacte în care a avut loc accidentul rutier.