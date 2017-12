Ambulanţierii critică medicii de familie pentru refuzul de a face o gardă pe lună

Constanţa face din nou, aşa cum ne-am obişnuit deja, notă discordantă faţă de restul ţării. Ambulanţierii bucureşteni, şi nu doar ei, critică refuzul medicilor de familie de a face o gardă pe lună la salvare, mai ales că ar fi plătiţi pentru munca prestată, nu ar trata urgenţe, însă ar veni în ajutorul serviciilor de ambulanţă din ţară care îşi desfăşoară activitatea cu un mare deficit de medici. „Referitor la afirmaţiile incorecte făcute de preşedintele Societăţii Medicilor de Familie, dr. Rodica Tănăsescu, precum şi de către alţi medici de familie privind prevederile contractului cadru, dorim să precizăm faptul că în cadrul gărzilor făcute la serviciile de ambulanţă, medicii de familie nu vor face urgenţă, vor face numai consultaţii la domiciliu”, a precizat director general al Serviciului de Ambulanţă din Bucureşti (SAMB), dr. Alis Grasu. Mai mult, serviciile de ambulanţă vor pune la dispoziţie medicilor, gratuit, sistemul de alertare, ambulanţa de consultaţii la domiciliu, dotată conform standardelor europene în domeniu, inclusiv ambulanţier care îi va însoţi la caz. De asemenea, gărzile vor fi plătite în conformitate cu legislaţia în vigoare. „Această modalitate de cooperare între serviciul de urgenţă şi asistenţa medicală primară a mai existat în trecut, cu beneficii foarte mari pentru pacienţii asistaţi, iar consultaţiile care trebuie efectuate reprezintă tot munca medicilor de familie care nu a fost desfăşurată în cursul zilei”, a mai spus directorul Grasu. Potrivit managerului, serviciile de ambulanţă oferă dispecerizare, mijloace de transport, personal însoţitor la caz şi plata orelor de gardă efectuate. „Avînd în vedere numărul medicilor de familie din Capitală, acestora le-ar reveni o permanenţă la o lună. Dar, medicii de familie preferă să închidă cabinetul vineri şi nu au treabă cu bolnavii sîmbătă şi duminică, de sărbătorile legale şi religioase, pacienţii fiind astfel obligaţi să aglomereze Ambulanţa şi unităţile de primiri urgenţe ale spitalelor” cu cazuri care nu sînt urgenţe medicale, a mai spus directorul SAMB.

Medicii de familie ajută deja la Constanţa

Medicii de familie ajută deja Serviciul Judeţean de Ambulanţă (SAJ) Constanţa în ceea ce priveşte acordarea ajutorului în urgenţele minore. „Avem trei medici de familie cu care colaborăm de ceva timp şi avem în plan să-i cooptăm şi pe alţii pentru că estimăm că va exista o adresabilitate importantă. Noi i-am cursat pe medicii de familie care au dorit să ni se alăture”, a declarat directorul SAJ Constanţa, dr. Vasile Popescu. El a mai adăugat că, în acest sezon estival, are în plan organizarea unor cursuri speciale pentru medicii de familie care doresc să facă gărzi pe litoral, în staţiunile mari. „Şi sezonul trecut am avut medici de familie în Mamaia şi Neptun care au dat o mînă de ajutor, însă în acest sezon vrem să extindem activitatea. Ne-ar ajuta foarte mult. De exemplu, s-ar duce la cazurile de insolaţii, la faringite, la colici abdominale, vor merge la lucruri minore. Nu-i va obliga nimeni să meargă la urgenţele catalogate ca fiind majore”, este de părere directorul SAJ. Şi la Mangalia a existat, în sezonul trecut, un medic de familie care a dat o mînă de ajutor colegilor săi. În opinia sa, medicii de familie ar avea de cîştigat din trei puncte de vedere, în cazul în care ar accepta o colaborare cu SAJ. Este vorba despre contactul permanent cu medicina de urgenţă, cu care, este adevărat mai rar, se confruntă în cabinetele de medicină primară, despre un cîştig suplimentar, dar şi despre capacitatea de a putea să răspundă la urgenţele survenite în orice perioadă a zilei, chiar la pacienţii de pe liste. Chiar şi cu ajutorul colegilor din medicina primară, directorul SAJ Constanţa recunoaşte că deficitul de medici nu este acoperit.