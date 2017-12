Ambuscadă şi luptă pentru supravieţuire

Cei 33 de militari care s-au înrolat, la sfârşitul anului trecut, în Batalionul 307 de Infanterie Marină (BIM) au susţinut, ieri, în poligonul Babadag, ultimul test înainte de terminarea instrucţiei care a durat patru luni. În acest timp, ei au fost învăţaţi cum să supravieţuiască, să organizeze şi să ducă la bun sfârşit o serie de misiuni, dar şi cum să se camufleze. Viitorii infanterişti marini au executat, ieri, misiuni de eliberare de ostatici, de respingere a unui desant maritim dar şi o ambuscadă. Deşi antrenamentele sunt dure, militarii spun că cel mai greu lucru a fost să uite de „civilie“. „Sunt puşcaş marin de patru luni. A fost puţin complicată trecerea de la viaţa civilă la cea militară, dar acum este foarte bine. Au fost patru luni foarte interesante, în care am învăţat lucruri noi. Este greu, dar este şi plăcut. Eu sunt din Babadag şi, înainte să intru în armată, am fost agent de vânzări. Mi-am dorit foarte mult să intru în armată, iar anul trecut am reuşit. În primă fază, oamenii aleg această meserie din prisma siguranţei locului de muncă dar, cu timpul, descoperi frumuseţea vieţii în armată. Cine se dedică are numai de câştigat“, a declarat militarul Petre Stan.

DISCIPLINĂ Pentru a reuşi în armată, veteranii spun că trebuie să fii disciplinat şi să te descurci în orice situaţie, cu cele 32 de kilograme de echipament. „Sunt de patru ani şi jumătate în cadrul BIM şi am participat la mai multe misiuni cu puşcaşii marini americani şi diferite companii din armata României. De la americani am învăţat lucruri foarte interesante, care ne sunt folositoare atât în timpul misiunilor cât şi în viaţa civilă. Ei pun accentul pe un mod de comportare mult mai îngrijit şi o disciplină de fier. Despre viitorii mei colegi pot să spun că s-au adaptat destul de bine. Ei trec iniţial printr-un modul de instrucţie, iar în momentul în care ajung la noi sunt 70% pregătiţi. Le este greu să se adaptezea la viaţa noastră însă, dacă sunt disciplinaţi, au foarte mult de câştigat. Practic faci ceea ce îţi place şi mai şi câştigi bani pentru asta“, a spus puşcaşul marin Viorel Manea. „Noi, cei din conducere, încercăm pe cât posibil să facem armata plăcută şi utilă ca să ne putem atinge obictivele. Că suntem o armă frumoasă şi căutată este dovedit şi de faptul că, anul trecut, am recrutat şi două tinere“, a adăugat comandantul BIM, locotenent colonel Daniel Frumosu. Batalionul 307 Infanterie Marină este o structură a Forţelor Navale Române care execută misiuni de supraveghere şi protecţie a căilor de comunicaţii fluviale şi navale, misiuni de transport, misiuni de căutare - salvare pe fluviu şi pe mare, misiuni de asistenţă medicală primară în situaţii de urgenţe civile, misiuni de limitare şi înlăturare a efectelor dezastrelor sau a altor situaţii de criză în zona Deltei Dunării, zona lagunară şi pe fluviu.