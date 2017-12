„Ame”, noul single Neylini

După ce, anul trecut, se afla cu hitul „Muleina\" în fruntea topurilor radio şi TV din România, dar cucerea şi publicul din Grecia, Polonia, Turcia, Bulgaria, Moldova, Rusia şi Ţările Baltice, Neylini a lansat un nou single. „Ame” este titlul noii sale piese, pe versurile lui Adi Cristescu şi mixajele lui DJ Andi.

Single-ul „Ame” s-a lăsat atât de mult aşteptat întrucât Neylini şi-a pregătit cu minuţiozitate revenirea. „N-am vrut să lansez ceva rapid, sub presiunea succesului adus de Muleina. Am pus la punct fiecare detaliu, împreună cu echipa mea şi am testat destul timp piesa în concerte, înainte de a decide că va fi următorul single”, a spus artista. „Miza e mare şi nu mă refer, aici, la confirmarea unui succes muzical, ci la faptul că vreau ca fanii mei să se regăsească, din nou, într-un cântec cu adevărat special”, a adăugat Neylini.