Amendă de 2,7 miliarde de dolari pentru Yahoo!

Un tribunal mexican a ordonat companiei Yahoo să plătească despăgubiri de 2,7 miliarde de dolari în cadrul unui proces ce priveşte un proiect de listare a numerelor de telefon, similar Paginilor Aurii. Dată în judecată de Worldwide Directories SA de CV şi Ideas Interactivas SA de CV, compania Yahoo! a suferit o înfrângere grea şi ar avea de achitat o despăgubire record. Disputa are la bază colaborarea din anul 2003, când Yahoo! Mexic şi Ideas Interactivas au ajuns la o înţelegere pentru a lansa un serviciu similar Paginilor Aurii şi listarea numerelor de telefoane ale diverselor afaceri din Mexic. Reprezentanţii gigantului IT susţin că acuzaţiile sunt nefondate şi vor face apel pe toate căile legale pentru a inversa decizia Tribunalului Civil din Ciudad de Mexico.

Totodată, Yahoo! a anunţat că va închide anumite funcţionalităţi ale mesageriei instant Yahoo Messenger. Primele schimbări vor intra în vigoare pe 14 decembrie şi implică închiderea serviciilor Yahoo Messenger Public Rooms, Yahoo Pingbox şi se va termina interoperabilitatea dintre Yahoo Messenger şi Windows Live Messenger, un serviciu la care Microsoft a anunţat că va renunţa şi îl va înlocui cu Skype. Un alt serviciu la care Yahoo va renunţa este Voice Phone In and Phone Out, un serviciu oferit împreună cu cei de la Jajah, ce permitea efectuarea de apeluri către reţelele fixe şi mobile şi care se va închide la 30 ianuarie 2013. Utilizatorii nu vor mai putea să îşi reîncarce conturile, iar cei care au bani în cont şi îI pot recupera de la Jajah, pentru mai multe informaţii trebuie să dea un e-mail la yahoovoice@jajah.com. Apelurile gratuite între aplicaţiile de Messenger vor fi oferite în continuare de Yahoo!.