Amendă de 50.000 de lei aplicată de Garda de Mediu Constanţa pentru că apa uzată refula din canalizare

Garda de Mediu a aplicat o amendă de 50.000 de lei şi două avertismente după ce, în cartierul Palazu Mare al municipiului Constanţa, apa uzată neepurată refula pe sol dintr-un cămin al sistemului de canalizare, au informat, miercuri, reprezentanţii instituţiei.

Urmare a sesizărilor referitoare la refularea unei canalizări pe strada Prelungirea Alexandru Sahia, colt cu strada Alunului, din cartierul Palazu Mare, comisarii Garzii de Mediu Constanta au efectuat verificări în zonă, ocazie cu care s-a constatat că ultimul cămin înainte de stația de pompare era inundat, apa uzată neepurată deversându-se pe sol.

Pe anumite tronsoane ale rețelei de canalizare era vehiculată apă uzată menajeră, fiind identificate doua imobile racordate ilegal la o retea nepusa in functiune. Societatea care execută lucrarile de construire a rețelei de canalizare a fost amendata cu 50.000 lei, conform OUG 195/2005 privind protectia mediului. Constructorul avea obligatia de a lua masuri de supraveghere si monitorizare a sistemului de canalizare in executie si de a nu permite descarcarea apelor uzate in reteaua nefunctionala.

Cei doi proprietari bransati ilegal au fost sancționați cu avertisment pentru nerespectarea Legii apelor nr. 107/1996, fiind stabilite totodată și măsuri de conformare cu prevederile legale in vigoare.