Amendă de 50.000 lei dată de Garda de Mediu în urma exploziei de la Rafinăria Petromidia

Garda de Mediu Constanţa a anunţat, miercuri, că a dat o amendă de 50.000 de lei în urma exploziei de la Rafinăria Petromidia, ce a avut loc săptămâna trecută, pentru că operatorul nu a respectat obligaţia legală de a identifica şi preveni riscurile pe care substanţele periculoase le pot avea asupra mediului şi populaţiei.

"Garda de Mediu Constanta a finalizat controlul pentru stabilirea cauzelor și consecințelor provocate de evenimentului produs in data de 29.03.2024, orele 8:30, respectiv explozie urmată de incendiu la cuptorul din instalatia de hidrofinare benzina, incident pentru care ISU Dobrogea a activat Planul Roșu de Intervenție.

Operatorul are ca obiect de activitate fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului și detine Autorizația Integrata de Mediu, emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Constanta. Mentionam ca instalațiile erau oprite la data si ora producerii incendiului, uzina rafinare fiind in revizie generala incepând cu data de 06.03.2024.

Operatorul este incadrat ca amplasament SEVESO de nivel superior, conform prevederilor Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase. Conform datelor analizate, incidentul nu se încadrează ca accident SEVESO, conform Anexei 7 din Legea 59/2016", a precizat Garda de Mediu Constanţa.