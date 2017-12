Amendă penală de 10.000 lei pentru un avocat constănţean

După şapte ani de judecată, magistraţii au reuşit să dea sentinţa definitivă într-un dosar în care avocatul constănţean Virgil Şişu, înscris în Baroul Bucureşti, a fost acuzat de favorizarea infractorului. Vineri, el a fost condamnat la o amendă penală de 10.000 de lei. Având în vedere că infracţiunea comisă aduce atingere profesiei de avocat, am încercat să-l contactăm pe decanul Baroului Bucureşti pentru a afla dacă Virgil Şişu mai are voie să pledeze în faţa instanţei, dar nu am reuşit să obţinem un punct de vedere oficial.

DAUNE MORALE Clienţii lui Şişu, acuzaţi de trafic de persoane şi proxenetism, nu au scăpat de închisoare. Devriş Chemal şi Suliman Ager au fost condamnaţi la câte şapte ani, Şaban Şaban la cinci ani şi patru luni, Cosmin Bogdan Drăgan, Gheorghe Iordan şi Gabriela Dinu au primit fiecare trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, iar Simona Banu a primit trei luni cu suspendare condiţionată. În plus, Devriş Chemal şi Suliman Ager sunt obligaţi să plătească daune morale pentru două tinere care s-au constituit părţi civile în proces. Calistrat Daniela şi Osman Nazmie trebuie să primească fiecare 15.000 de lei din partea indivizilor care le-au determinat să se prostitueze. Celelalte tinere, părţi vătămate în acest dosar, nu le-au cerut bani celor care au profitat de pe urma lor.

ACUZAŢII Potrivit procurorilor, cei şapte indivizi au făcut parte dintr-o reţea de traficanţi care acţiona în Olanda, Spania şi Germania. Anchetatorii spun că, în 2006, Devriş Chemal, Suliman Ager, Cosmin Bogdan Drăgan, Gheorghe Iordan, Gabriela Dinu, Şaban Şaban şi Simona Banu au dus 28 de tinere peste graniţă şi le-au obligat să se prostitueze în folosul lor. Cât despre avocatul Virgil Şişu, procurorii susţin că bărbatul i-a învăţat pe martori, dar şi pe părţile vătămate ce să declare atât în instanţă, cât şi în cursul urmăririi penale, pentru a-i dezvinovăţi pe cei implicaţi. Ulterior, victimele şi-au schimbat declaraţiile şi au mărturisit procurorilor că avocatul le-a învăţat ce să spună. Conform procurorilor, reţeaua era bine organizată, fiecare dintre componenţii ei având un rol bine determinat. În timp ce Iordan Gheorghe se ocupa cu obţinerea în regim de urgenţă a paşapoartelor necesare, Gabriela Dinu era responsabilă cu transformarea tinerelor în femei atrăgătoare, iar restul suspecţilor găseau clienţi pentru prostituate.