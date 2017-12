Amendă-record pentru BBC

Postul britanic de televiziune a primit o amendă record de 500.000 de euro de la corpul de control al audiovizualului britanic, Ofcom, pentru că şi-a indus în eroare audienţa, falsificînd mai multe apeluri telefonice care desemnau cîştigători pentru diverse concursuri. Telespectatorii mai multor emisiuni difuzate de BBC au fost invitaţi să sune pentru a participa la diferite concursuri, ai căror cîştigători erau deja aleşi. Emisiunile erau înregistrate, astfel încît nimeni nu putea cîştiga în direct. Emisiunile amendate au fost: Comic Relief, difuzată pe BBC One în martie 2007, cu 57.000 de euro, Sport Relief, difuzată pe BBC One în iulie 2006, cu 57.000 de euro, Children in Need, difuzată pe BBC One Scotland în noiembrie 2005, cu 44.000 de euro, Tmi, difuzată pe BBC Two şi CBBC în septembrie 2006, cu 60.000 de euro, Liz Kershaw Show, difuzată pe BBC 6 Music din mai 2005 pînă în ianuarie 2006, cu 146.000 de euro, Jo Whiley Show, difuzată pe BBC Radio 1 din 20 aprilie pînă pe 12 mai 2006, cu 95.000 de euro, Russell Brand, difuzată pe BBC 6 Music în aprilie 2006, cu 22.000 de euro şi Clare McDonnell Show, difuzat pe BBC 6 Music din septembrie 2006, cu 22.000 de euro.

Reprezentanţii BBC au declarat, într-un comunicat, că acceptă amenda. Aceştia au mai spus că problema a fost tratată foarte serios, că îşi cer scuze public şi că vor realiza un plan de gestionare a consecinţelor, care include un program de training pentru 19.000 de angajaţi, îndrumări speciale pentru realizatorii de programe, ce cuprind competiţii şi un regulament de conduită mai strict. Pe 17 iulie 2007, Ofcom a mai amendat BBC cu 60.000 de euro, pentru că a falsificat cîştigătorul unui concurs inclus într-o emisiune în direct. Drept consecinţă, BBC a suspendat ulterior toate concursurile, după ce, în urma unei anchete, a ieşit la iveală faptul că au fost mai multe apeluri telefonice false pe perioada aceleeaşi luni. În continuare, corporaţia britanică a stabilit, în luna noiembrie 2007, un regulament pentru toţi participanţii la concursurile de pe posturile de televiziune, radio şi de pe Internet.

În luna ianuarie a acestui an, emisiunile prezentatorilor Russell Brand şi Jo Whiley au fost în centrul unui alt scandal privind telefonele false din concursurile emisiunilor radio. Ascultătorii erau invitaţi să participe prin telefon, în direct, la concursuri ale posturilor de radio BBC 6 Music şi Radio 1, însă emisiunile erau înregistrate. Alte show-uri TV ale BBC caracterizate ca avînd “serioase probleme editoriale” au fost Saturday Night Takeaway, Gameshow Marathon şi Soapstar Superstar.