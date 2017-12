Amendaţi de jandarmi

În perioada 28-30 iunie, echipajele Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Constanţa au dat 18 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 2.700 lei, cele mai multe abateri fiind consemnate la Constanţa, Hârşova şi Cernavodă. Una dintre persoanele amendate este Simona Doicaru, de 41 de ani, din Dâmboviţa, care a provocat scandal în faţa hotelului Perla, din staţiunea Mamaia. Potrivit jandarmilor, femeia şi-a parcat maşina într-un loc în care îngreuna accesul pietonal, iar mai mulţi trecători i-au atras atenţia că blochează tortuarul. Supărată, şoferiţa a început să ţipe, să ameninţe şi să înjure, lovindu-i cu pumnii şi cu picioarele pe cei care au avut tupeul să îi spună că a parcat neregulamentar. Simona Doicaru a fost amendată cu 300 de lei, pentru provocare şi participare la scandal. Jandarmii l-au sancţionat cu aceeaşi sumă şi pe un bărbat care a refuzat să se legitimeze. Marian Encică, de 41 ani, din Cernavodă a fost oprit de oamenii legii pe o stradă din zona centrală a oraşului, şi legitimat întrucât mirosea puternic a alcool. Bărbatul a spus că nu are nici un document de identitate asupra lui şi nici nu are chef să stea la discuţii, pentru că se grăbeşte să ajungă acasă. Jandarmii l-au avertizat însă că poate fi dus la sediul unităţii de jandarmi pentru verificarea numelui şi a adresei de domiciliu. În acel moment, Encică „şi-a amintit” că are o carte de identitate în buzunar, dar că nu consideră potrivită ora pentru a se legitima, motiv pentru care a fost amendat. Jandarmii constănţeni au mai sancţionat un tânăr de 24 de ani, care asculta muzică la maximum pe aleea Brizei, din cartierul Poarta 6. Deşi era ora 05.00, Albert Verban asculta muzică în maşină, fără să ţină cont că îi deranja pe locatarii din blocurile învecinate. Oamenii legii i-au cerut să reducă volumul muzicii, însă Verban i-a ignorat şi le-a făcut semne că nu aude bine. Jandarmii l-au amendat cu 200 de lei, ceea ce a readus liniştea în cartier.