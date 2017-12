Ameninţarea de la Cernobîl se menţine

Dezastrul nuclear de la Cernobîl are încă efecte asupra mediului înconjurător, iar riscul răspândirii radiaţiilor rămâne destul de ridicat. Tim Mousseau, profesor de biologie la Chernobyl and Fukushima Research Initiatives din cadrul Universităţii Carolina de Sud, a cercetat în detaliu zona contaminată de lângă Cernobîl, unde a avut loc explozia la centrala nucleară, în anul 1986. Alături de colaboratorul său Anders Moller, de la Universitatea Paris-Sud, a descoperit un fenomen neobişnuit şi periculos în Pădurea Roşie, care se află în cea mai contaminată zonă, unde doar cercetătorii au acces. Copacii care fuseseră afectaţi de explozia iniţială nu au putrezit, cum ar fi fost normal. De obicei, un copac se descompune în circa zece ani, dar aici, după aproape 20 de ani, arborii morţi sunt încă întregi şi uscaţi. Şi litiera, stratul de frunze moarte şi uscate din pădurea contaminată, era mai mare decât în alte regiuni. Concluzia cercetătorilor este că radiaţiile afectează ciupercile şi bacteriile care ar trebui să descompună plantele. Acestea nu mai acţionează la fel ca într-un ecosistem sănătos. În plus, lipsa nutrienţilor din sol, care ar fi asiguraţi de descompunerea normală a plantelor, duce la o creştere foarte slabă a plantelor din zonă. Cercetătorii au remarcat anterior că, în această regiune, copacii cresc foarte încet.

Cel mai grav este că aceste plante moarte cresc riscul unui incendiu de pădure. Efectul ar fi catastrofal, pentru că, astfel, radioactivitatea care există în copaci şi în litieră se va răspândi foarte uşor. Fumul contaminat va ajunge în zonele locuite, afectând oamenii.