Ameninţări cu moartea în sala de judecată

Procesul constănţeanului acuzat de uciderea cu sînge rece a trei bărbaţi a debutat ieri cu un scandal iscat în sala de judecată de rudele victimelor care au cerut pedeapsa cu moartea pentru Remus Ştefan Chiper, proferînd totodată ameninţări cu moartea la adresa familiei asasinului în serie

Tribunalul Constanţa a programat, ieri, primul termen în procesul în care Remus Ştefan Chiper, un constănţean în vîrstă de 30 de ani, este acuzat de săvîrşirea infracţiunilor de omor calificat şi deosebit de grav, tîlhărie şi fals material în înscrisuri sub semnătură privată. Potrivit rechizitoriului, între decembrie 2005 - martie 2006, Chiper i-a ucis cu sînge rece pe constănţenii Neagu Pătru, Claudiu Bărbulescu şi Arun Omer. După şase luni de anchetă, Chiper a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv. Prima înfăţişare de ieri a fost însă presărată de incidente care au pus în pericol desfăşurarea procesului penal. Nimic nu prevestea spectacolul din sala de judecată, mai ales că unul dintre avocaţii victimelor depusese la dosar o cerere de amînare, întrucît pleda într-un dosar la Tribunalul Galaţi. Sala era plină cu rudele celor trei bărbaţi ucişi de Chiper. Cei mai mulţi şi mai războinici erau cei din familia lui Omer Arun, ultima victimă. Preşedintele completului anunţase deja un nou termen de judecată pentru 26 octombrie, cînd s-a petrecut imprevizibilul. Foarte nervoşi încă de la apariţia în boxă a lui Chiper, mai mulţi bărbaţi şi cîteva femei - rude ale defunctului Arun Omer, au început să profereze ameninţări. Unii au scos mai multe pancarde inscripţionate cu mesajele “Moarte pentru moarte”, “Să plătească cu viaţa” şi pe care au început să le agite, strigînd că ucigaşul trebuie să aibă aceeaşi soartă ca şi Arun. Pe una dintre pancarde era postată şi fotografia tînărului ucis în martie, însoţită de un mesaj care cerea aplicarea pedepsei capitale.

Criminal luat la ţintă cu papucul

Scandalul din sală a durat foarte puţin timp, dar a fost bogat în acţiuni comise concomitent de mai multe persoane. În timp ce unii dintre verii lui Arun Omer vociferau, mamei băiatului, Melec Omer, de 50 de ani, i s-a făcut rău şi a cerut o sticlă cu apă. Femeia a luat cîteva înghiţituri, s-a spălat pe faţă, apoi a aruncat recipientul spre inculpatul din boxă şi a strigat “o să te omor cu un ciocan de 12 kg”, făcînd referire directă la modul în care fusese ucis fiul său. Tot circul s-a desfăşurat sub privirile uluite ale judecătoarei care, pentru cîteva momente, nu a putut lua o decizie radicală. După doar cîteva secunde, Senghiul Mustafa, sora de 26 de ani a lui Arun Omer, şi-a scos papucul şi l-a aruncat spre ucigaş fără ca “proiectilul” să-şi atingă ţinta. Între timp, corul de voci al bărbaţilor din familia Omer a început să profereze ameninţări la adresa rudelor lui Remus Ştefan Chiper, atenţionîndu-l că familia sa va păţi “la fel cum a păţit-o” şi Arun.

Sală evacuată de jandarmi

Nebunia din sala de judecată a durat doar două-trei minute. Pentru a restabili liniştea, instanţa a cerut ajutorul jandarmilor, care au intervenit evacuînd sala. După ce turbulenţii au fost scoşi din sală, spiritele s-au liniştit imediat. Înainte de a declara şedinţa închisă, preşedintele completului a dispus ca la următorul termen - 26 octombrie, să se ia măsuri speciale de securitate pentru a se evita repetarea unor astfel de incidente. Afară, mulţimea rudelor lui Omer Arun s-a risipit după cîteva minute, nu înainte însă ca jandarmii să le amendeze cu cîte două milioane de lei pe “protagonistele”, Melec Omer şi Senghiul Mustafa. La termenul din 26 octombrie, cei care vor intra în sala de judecată vor fi percheziţionaţi corporal, femeile urmînd să fie controlate de “jandarmeriţe”, special desemnate pentru această misiune. Melec Omer şi Senghiul Mustafa vor avea dreptul de a asista la noul termen, dar vor fi avertizate să nu provoace scandal.

O cronică macabră!

Multă lume consideră însă că pentru Remus Ştefan Chiper, cel care a ucis cu sînge rece şi în mod premeditat, trei oameni care nu-i greşiseră cu nimic, închisoarea pe viaţă nu este suficientă. Primul criminal în serie din istoria Constanţei nu are nimic în comun cu alţi indivizi arestaţi pentru infracţiuni de omor. Inteligent, cu studii superioare, integrat în societate (cel puţin aparent) Chiper a intrat în anul 2000 într-o afacere de la care avea să pornească toată “grozăvia”. Împreună cu un prieten, el a încercat să construiască un hotel la Costineşti, împrumutîndu-se cu sume mari de bani de la diverse persoane, printre acestea numărîndu-se, se pare, şi cîţiva cămătari. Construcţia a “înghiţit” sume mari de bani, iar la finele lui 2005 nu era încă terminată, dar Chiper avea datorii uriaşe. Atunci i-a venit ideea primei crime, alegîndu-şi victima din rîndul celor care se ocupă de intermedieri şi vînzări de autoturisme. Pe 2 decembrie 2004, s-a întîlnit cu Neagu Pătru, sub pretextul că vrea să îi cumpere acestuia autoturismul. L-a atras în apartamentul său din zona Flămînda şi l-a ucis cu mai multe lovituri de ciocan. Trupul neînsufleţit a fost ascuns sub pat cîteva ore, iar noaptea a fost transportat cu maşina pînă în zona Agigea şi aruncat în Canalul Dunăre - Marea Neagră. Chiper a vîndut maşina lui Neagu, aceasta fiind înstrăinată succesiv, pînă a ajuns în proprietatea unui cumpărător de bună credinţă. Pentru vînzarea maşinii lui Neagu Pătru, Chiper s-a folosit de ajutorul unui amic din copilărie, Claudiu Bărbulescu. Acesta nu ştia de unde avea Chiper maşina şi cînd a încercat să afle mai multe şi-a semnat practic condamnarea la moarte. Tot la începutul lui decembrie 2005, Chiper şi-a invitat prietenul în locuinţă, unde “l-a servit” cu furadan în concentraţie mortală, asistînd impasibil la ultimele clipe de chin ale fostului prieten din copilărie. Ca şi în cazul Neagu, cadavrul lui Băbulescu a fost învelit în folii de plastic şi saci de rafie şi aruncat în apele Canalului. Cu banii obţinuţi din vînzarea maşinii, Chiper a scăpat pentru moment de grija cămătarilor, dar numai pentru cîteva luni. În martie 2006, el l-a contactat pe Arun Omer, oferindu-se să cumpere Mercedesul acestuia. Omer a fost ademenit în locuinţa lui Chiper şi ucis cu mai multe lovituri de ciocan.