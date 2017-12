Riscul neadmiterii României în spaţiul Schengen este foarte mare. Mai mulţi parlamentari români din Comisiile de politică externă ameninţă că, în contextul blocării aderării la Schengen, nu vor ratifica o modificare a Tratatului de la Lisabona care conţine o derogare ca Germania să menţină cei trei eurodeputaţi în plus faţă de numărul stabilit deja. În dezbaterea Parlamentului se află un proiect de lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Protocolului privind dispoziţiile tranzitorii anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcţionarea UE şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, semnat la Bruxelles, la 23 iunie 2010. Prevederile acestuia vizează o derogare pentru Germania în privinţa numărului de eurodeputaţi. Mai precis, în urma alegerilor din iunie 2009, din partea Germaniei au fost aleşi un număr de 99 de europarlamentari, în timp ce Tratatul de la Lisabona prevede că numărul maxim care revine Germaniei nu poate depăşi 96. Pentru ca Germania să poată menţine cele 99 de locuri din Parlamentul European (PE) este nevoie de o modificare a Tratatului de la Lisabona de către toate statele membre UE. Potrivit preşedintelui Comisiei de politică externă din Senat, Titus Corlăţean, această derogare a provocat discuţii tensionate în cadrul comisiilor, mai ales că şedinţa desfăşurată la sfârşitul lui decembrie a avut loc după aflarea ştirii privind scrisoarea miniştrilor francez şi german Brice Hortefeux şi Thomas de Maiziere adresată comisarului pentru Afaceri Interne în Comisia Europeană, Cecilia Malmstrom, prin care cei doi cereau oficial amânarea aderării României şi Bulgariei la Spaţiul Schengen. Conform prevederilor Tratatului de la Lisabona, numărul parlamentarilor europeni trebuie să se ridice la 751, numărul maxim per stat membru fiind de 96, iar cel minim, de 6. În prezent, Parlamentul European numără 736 de membri, având în vedere că alegerile care au avut loc în iunie 2009 s-au desfăşurat în baza prevederilor în vigoare la acel moment, ale Tratatului de la Nisa. În urma alegerilor din iunie 2009, din partea Germaniei au fost aleşi 99 de europarlamentari, în timp ce Tratatul de la Lisabona prevede că numărul maxim care revine Germaniei nu poate depăşi 96. Astfel, Parlamentul României este chemat să ratifice un protocol de amendare, pentru creşterea numărului de eurodeputaţi de la 736, la 754 (751 conform Tratatului de la Lisabona plus cei trei europarlamentari germani deja aleşi, al căror mandat nu poate fi întrerupt). Ulterior, începând cu legislatura viitoare, numărul maxim de europarlamentari va reveni la 751.