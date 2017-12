Ameninţări la adresa leului şi a depozitelor bancare

Ieşirea Greciei din zona euro ar putea declanşa „retrageri semnificative de depozite din subsidiarele româneşti ale băncilor elene, precum şi un avans al creditelor neperformante, în cazul unei deprecieri prelungite şi puternice a leului”, notează agenţia de rating Fitch. „Chiar dacă în declin, cota de piaţă a băncilor greceşti este încă substanţială, iar banca centrală le va susţine probabil, dacă apar dificultăţi privind lichidităţile; o injecţie directă de capital din partea statului este incertă şi, chiar şi aşa, vorbim despre o soluţie temporară. Pe de altă parte, Banca Naţională a României are o capacitate mai mare de a asigura lichidităţi în lei, dar şi rezerve considerabile. În plus, România are un acord preventiv cu FMI şi UE”, spune analistul Fitch Keranka Dimitrova. În opinia sa, sistemul bancar românesc nu pare a fi expus direct la datoria de stat a Greciei, iar băncile sunt bine capitalizate, „însă creditele neperformante se află la un nivel ridicat (16%, la finele trimestrului I) şi nu au atins încă punctul maxim”. Partea bună - majoritatea grupurilor bancare străine prezente în România îşi menţin angajamentele şi, până în prezent, retragerile de depozite din băncile elene din România au fost moderate. Partea nu foarte bună - „intensificarea reticenţei investitorilor ar putea pune presiune pe leu, care se depreciază din decembrie. O scădere puternică şi prelungită în faţa euro ar putea avea impact asupra calităţii activelor băncilor, întrucât ponderea împrumuturilor în valută în sold este ridicată”, conchide Keranka Dimitrova.