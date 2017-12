Ameninţări la adresa susţinătorilor candidatului PSD la Primăria Ghindăreşti

Unul dintre susţinătorii candidatului PSD la Primăria Ghindăreşti susţine ca a fost agresat verbal şi ameninţat, duminică seara, de fratele contracandidatului din partea Alianţei DA la Primărie, Vasile Simion. Bărbatul, care a preferat să nu îşi dezvălui identitatea şi să nu depună plîngere la Poliţie de teama unor eventuale repercusiuni, susţine că Ion Simion l-ar fi agresat verbal pe el şi pe încă alte cinci persoane pe motiv că şi-au făcut publică simpatia pentru Vasile Gavrilă, candidatul PSD la Primăria Ghindăreşti. ”Ion Simion. m-a ameninţat că mă va îneca pe motiv că îl susţin pe Gavrilă în campania electorală. Nu am fost singurul care am avut parte de un astfel de tratament. Pe o femeie din sat a acuzat-o că i-a furat voturile la alegerile care au avut loc în 2004”, a spus bărbatul. El susţine că a mers a doua zi la Poliţia Ghindăreşti, pentru a anunţa incidentul. ”Poliţiştii mi-au spus să fac o plîngere scrisă, dar am refuzat. Cu toate acestea, poliţiştii l-au chemat şi i-au făcut o atenţionare verbală lui Ion Simion, care şi-a luat angajamentul să ne lase în pace. Îmi este frică de ce ar putea face acest om. Toţi pleacă, dar noi rămînem aici. Am copii şi nu vreau probleme”, a mai spus bărbatul, adăugînd că Ion Simion este cunoscut de către localnici drept un om foarte violent. La rîndul său, şeful Postului de Poliţie Ghindăreşti, ag. şef Marian Floroiu, a declarat că a fost informat despre conflictul iscat duminică, la numai cîteva ore după lansarea candidatului PSD. El a adăugat că Poliţia nu a demarat o anchetă în acest caz întrucît nu a fost depusă nicio plîngere. ”Este adevărat că am avut o discuţie cu cele două persoane implicate în incident dar nu avem competenţă să intervenim atît timp cît nu există o plîngere scrisă. Am chemat şi ofiţerul de poliţie zonal de la Hîrşova şi am încercat să mediem conflictul”, a declarat ag. şef Marian Floroiu. În aceste condiţii, candidatul PSD la Primăria Ghindăreşti solicită public suplimentarea forţelor de ordine pe timpul scrutinului care va avea loc duminică.