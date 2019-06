Amenințat cu judecata de miliardarul Savvidis, Hagi îndulcește pilula

FC Viitorul, prin managerul tehnic Gheorghe Hagi, a emis un comunicat oficial, miercuri, în care a explicat de ce a făcut declaraţiile dure la adresa lui Răzvan Lucescu, după meciul România U21 - Franţa U21 0-0, în urma căruia tricolorii s-au calificat în semifinalele Campionatului European.

Manager-ul de la Viitorul s-a arătat foarte nemulţumit de faptul că Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic, declarase că naţionala de tineret nu poate reprezenta generaţia care poate fi salvarea românesc şi că doar cinci sau şase jucători din actuala echipă a lui Mirel Rădoi vor reuşi să evolueze la cel mai înalt şi să formeze un grup puternic. Hagi i-a transmis lui Lucescu Jr. "să meargă la pistolarul lui", făcând referire la momentul în care Ivan Savvidis a intrat cu o armă pe teren.

"În urma declaraţiilor oferite la finalul partidei cu Franţa, de la Campionatul European U21, se impun următoarele precizări:

- Am dorit să am o reacţie doar faţă de declaraţiile antrenorului Răzvan Lucescu, pentru că este vorba despre o întreagă generaţie care a reuşit o performanţă extraordinară, nu doar de 5-6 jucători.

- Îl asigur pe patronul clubului PAOK, Ivan Savvidis, de respectul şi aprecierea mea, ştiu ce înseamnă să susţii financiar un club care face performanţă si îi urez succes în confinuare.



Cu deosebit respect, Gheorghe Hagi!", se arată în comunicatul postat pe site-ul oficial al clubului FC Viitorul.

Site-ul gazzetta.gr a anunţat, marţi, că Ivan Savvidis plănuieşte să-l dea în judecată pe Hagi, considerând nedrept modul în care acesta a vorbit despre antrenorul său de la PAOK. În plus, fiul patronului, George Savvidis ar fi postat un mesaj cu subînţeles pe contul său de Instagram, menţionând "Timpul meu, banii mei, familia mea se respectă. Nu te juca cu ele!".

"(...) Probabil că el nu ştie ce înseamnă să construieşti o generaţie, să lucrezi cu copii. Să se ducă în Grecia, la pistolarul lui (n.r. patronul lui PAOK Salonic, Ivan Savvidis) pe care îl are acolo, la PAOK, cu pistoalele şi toate. A greşit flagrant faţă de aceşti copii. Taică-su a jucat în generaţia anilor '70, în anii '80 am avut o generaţie care a câştigat Champions şi a făcut performanţe foarte mari. Şi în anii '90 a fost altă generaţie care ne-a dus la Campionate Mondiale şi Europene. Pentru el e greu să înţeleagă acest lucru sau probabil nu îi convin performanţele care se obţin", a declarat Hagi, luni seară, la TelekomSport.